Niega Aqua World que embarcación vinculada en fatal suceso en Laguna Nichupté sea suya

CANCÚN, MX.- La empresa naviera Aqua World aclaró que la embarcación hundida ayer en la Laguna Nichupté, en esta ciudad, con saldo de una persona fallecida, tres desaparecidas y una sobreviviente no pertenece a su flota.

En un comunicado, el consorcio explicó que el suceso de ayer en esa laguna no tuvo repercusiones en sus colaboradores o clientes, pues dicho navío, si bien era particular, no pertenecía a su flota.

Añadió que si bien la embarcación se hundió cerca de sus instalaciones, no está interrelacionada con la empresa.

Adicionalmente, señaló que autoridades de la Policía, Bomberos y Protección Civil “llegaron a nosotros solicitando apoyo con embarcaciones para poder llegar al lugar del accidente.

“Brindamos el apoyo a las autoridades, mismas que pudieron rescatar a una persona con vida. Se nos indicó que había una persona fallecida y que aún hay tres personas más desaparecidas”, agregó.

También informó que participaron con una embarcación en la búsqueda, que se prolongó hasta las 22:00 horas de anoche, reanudándose hoy a primera hora.

“Reiteramos nuestra disposición para continuar con la asistencia a las autoridades correspondientes en la búsqueda de las personas extraviadas”, precisó la empresa en su comunicado. (Infoqroo)