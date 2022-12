TODOS CONTRA LA PIROTECNIA: Arranca operativo para desmantelar puntos de venta de cohetes, tronadores y más en Cancún

CANCÚN, MX.- A partir de este jueves el ayuntamiento de Benito Juárez en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) iniciaron un operativo especial para el decomiso de pirotecnia en la ciudad para lo cual hacen un exhorto a la ciudadanía a que denuncie los puntos de venta.

La presidente municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, explicó que, cuando se detecta la venta de pirotecnia en algún sitio, se decomisa el material y se entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia que procede a su destrucción.

Por lo que están en espera de las denuncias ciudadanas para proceder contra la venta de este material que pone en riesgo la integridad de los benitojuarense sy se busca evitar accidentes por su uso.

“Lo que queremos es que no haya pirotecnia en las calles y es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de eso de que no la compren y denuncien los puntos de venta”, exhortó.

Abundó que la venta de pirotecnia mayor o menor no está permitida en el municipio y la idea el operativo es que no tampoco exista la venta clandestina, no obstante a que han encontrado casas con gran cantidad de este material que representa un importante peligro para los habitantes.

“Se está trabajando de la mano también de algunos empresarios que tienen banco de materiales para llevarlo hacia allá y deshacernos de estos materiales”, afirmó. (Noticaribe)