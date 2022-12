“ME SALVÓ EL BLINDAJE DE MI CAMIONETA”: Intentan asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva; le dispararon cerca de su casa

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que personas intentaron dispararle mientras se encontraba en su camioneta. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió a través de Twitter.

Asimismo, el periodista de Imagen Televisión publicó imágenes de su camioneta, cuyo blindaje lo puso a salvo de las balas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch informó: “Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX @SSC_CDMX”.

El atentado ocurrió, a dos días que AMLO declarara que escucharlo, le daba dolor de cabeza y hasta le podía sacar un tumor.

La agresión contra Gómez Leyva provocó reacciones en redes sociales. Una de ellas, la periodista Azucena Uresti, quien escribió en Twitter: ‘Un abrazo querido y admirado @CiroGomezL Agradezco te encuentres bien. Lo que venga y decidas cuentas conmigo siempre’.

La escritora Ángeles Mastretta anunció: ‘Querido Ciro. Un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad que sea necesaria. Sí, ánimo y valor, son urgentes’.

El ex titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid aprovechó para hacer mención de la polarización en el país: ‘Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!!’, escribió.

Y Epigmenio Ibarra, periodista que colabora con el programa matutino de Gómez Leyva cada miércoles, le envió mensajes en redes sociales:

“Desde marzo pasado,generosa y amablemente, @CiroGomezL me abrió un espacio los miércoles en Radio Fórmula. Hemos debatido con dureza sobre asuntos que nos separan y distinguen y hemos dialogado profundamente y alcanzado acuerdos en otros. Le abrazo fuerte esta noche (…) Apenas el miércoles ambos coincidimos en que mientras nos quede la palabra nos queda todo. Que no nos la arrebaten a balazos”, apuntó.

‘No he recibido amenazas’: Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva informó este viernes que no ha recibido amenazas y no sabe por qué recibió esta agresión.

“Una pregunta que me hicieron recurrentemente anoche, de si había recibido amenazas. Ninguna (…) Esto es lo que ocurrió, es una tristeza porque soy una persona que si algo valora es vivir su ciudad, esta es la ciudad en la que he vivido toda mi vida”, comentó en el programa que dirige en Radio Fórmula.

Además, Gómez Leyva descartó que sepa por qué ocurrió esta agresión ni de quién provino.

“Sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande. No voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa. Yo viví un atentado anoche, sufrí un atentado anoche, esta es la relación de hechos, salí ileso”, añadió. (Fuente: El Financiero)