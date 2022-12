Necesaria mayor coordinación de la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción para que haya un verdadero combate a la corrupción porque la pasada administración quedó a deberle a la ciudadana, advierte el representante del CPC del sistema local Anticorrupción

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras advertir que debe existir mayor comunicación de la Secretaría de la Contraloría con la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción consideró que la actual administración debe mostrar mejores resultados que su antecesor en el combate a la corrupción.

La sociedad espera que exista la voluntad para sancionar a quienes hayan afectado el erario público, que se recuperen aquellos expedientes que aún se encuentren dentro de los plazos legales, ya que la pasada administración quedó a deber con su lema el que la hace la paga, advirtió.

Casares Urban dijo que la sociedad espera que haya una sanción ejemplar y se recuperen activos en caso de jaber sido afectado el erario público.

En la pasada administración se logró la detención y encarcelamiento del ex gobernador, Roberto Borge Angulo, “pero está claro que no fue el único. Hubo una red de complicidad y una persona no actúa por sí sola”.

Consideró que no hubo un seguimiento de los casos por parte del ex titular de la Secretaría de la Contraloría ni la astucia para judicializar lo que se tenía que judicializar junto con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

Tras las declaraciones de Reyna Arceo Rosado, actual titular de la Secores, en el sentido que únicamente se recuperaron 60 mil peso de los más de 13 mil millones de pesos que supuestamente fueron afectados del erario público, consideró que debe haber mayor comunicación con la titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Los datos de los bienes recuperados los tiene la Fiscalía Anticorrupción y uno de los objetivos para que se reparará el daño ocasionado al erario y resarcir el daño patrimonial.

Debe haber coordinación entre la Secoes y la Fiscalía Anticorrupción para que las carpetas de investigación “tengan un camino más eficiente para su judicialziacion cuando llegue a los tribunales

Manifestó su confianza en que esta administración, a través de la Secoes, tenga esa coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. (Agencia SIM)