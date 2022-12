Sicarios que dispararon contra el periodista Ciro Gómez Leyva se dirigieron al Estado de México, dice Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch indicó esta mañana que los sujetos a bordo de una motocicleta que dispararon al periodista Ciro Gómez Leyva se dirigieron al Estado de México.

“La motocicleta se pierde en el Estado de México, estamos trabajando con la Fiscalía del Estado”, comentó en conferencia de prensa.

El conductor de Radio Fórmula denunció este jueves por la noche que un par de sujetos dispararon contra él mientras estaba en su camioneta y publicó las imágenes de los hechos en su cuenta de Twitter.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, compartió.

Derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se obtuvo que los responsables viajaban a bordo de un vehículo y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas.

‘No está solo’ dice AMLO a Ciro Gómez Leyva

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano envió su solidaridad y apoyo al periodista y afirmó que ya se tiene identificada a la motocicleta en la que viajaban los delincuentes que dispararon contra la camioneta en la que viajaba el comunicador.

“Afortunadamente no hubo consecuencias fatales y lo celebramos porque es un ser humano, pero además en un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, afirmó AMLO en Palacio Nacional.

Asimismo, el titular del Ejecutivo señaló que Ciro Gómez Leyva contará con el apoyo de su gobierno y que “no está solo”, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que ambos tengan. (Fuente: El Financiero)