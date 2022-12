AMLO se reúne con legisladores de Morena y aliados en Palacio Nacional; Monreal no es invitado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y pidió a los legisladores federales ser leales al proyecto de transformación que encabeza; reunión a la que no asistió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, publicó Expansión Política.

“Éste es un acto de reconocimiento a ustedes, es un acto que implica como mujeres, hombres, ustedes legisladores hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental la lealtad, pero aclaro, no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo”, planteó.

Este martes, el presidente de la República recibió en el Salón Tesorería a las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México para agradecerles por su trabajo que incluyó la aprobación de la legislación en materia eléctrica, electoral y seguridad pública, tres de sus prioridades para la segunda mitad de su sexenio.

A dos años de que concluya su gobierno, el presidente de la República pidió a los legisladores conducirse con lealtad y siempre anteponer los principios antes que la eficacia política.

“Ustedes han actuado de manera ejemplar, en ese sentido han actuado como mujeres, como hombres leales al proyecto, al pueblo. Deben de sentirse muy orgullosas, muy orgullosos porque lo que han hecho y van a seguir haciendo es ayudar a la gente pobre, eso es lo fundamental, eso es lo que debe guiarnos.

“Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo, de cumplirse cuando está de por medio el afectar una causa popular, inclusive he venido diciendo que cuando se tiene que optar entre la eficacia política y los principios no hay que titubear hay que irse del lado de los principios”, dijo.

Al tomar la palabra, el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, quien es un hombre cercano a Monreal, afirmó que ningún proyecto personal se puede anteponer a la Cuarta Transformación.

“En el Senado las y los senadores entendemos que no hay proyecto personal, por más legítimo que éste sea, que se anteponga la Cuarta Transformación que usted encabeza. Lo tenemos claro, actuamos con madurez, actuamos con prudencia, nos comportamos con sensatez y así hemos acompañado a la colegisladora para hacer realidad todas las disposiciones legales que han permitido la recuperación de nuestro país para los mexicanos”, dijo.

Entregaré el mando a alguien con principios e ideales

Los tres presidenciables acompañaron al presidente al encuentro con los legisladores: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum. El único en tomar la palabra fue su paisano, quien dijo que ha sido “un honor” representarlo por el país.

El presidente pidió a los morenistas apoyar a quien resulte electo mediante una encuesta como candidato presidencial rumbo a 2024, y reconoció que se irá tranquilo porque entregará el poder a una mujer un hombre con principios.

“Me voy a ir muy tranquilo, mucho muy tranquilo, no voy a decir a dónde, bueno sí, a Palenque porque que voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales, con profesionalismo”, destacó.

El mandatario federal volvió a referirse a Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto López como sus hermanos, y dijo que en el proceso interno de morena, no habrá “dedazos”.

“Eso se acabó, eso pertenece a la época de la anti democracia, estamos inaugurando una etapa nueva, es la transformación, la cuarta transformación… cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane, sea quien sea. A ver, a ver, a ver, a ver ¿ vamos a apoyar al que gane la encuesta? sea quien sea, ¿no está por encima de todo el proyecto de transformación?”, dijo. (Fuente: Expansión Política)