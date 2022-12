Mujer acampa frente a Palacio de Gobierno de Yucatán; pide que el Estado le entregue a sus hijos

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Julissa, mujer yucateca que dio a luz en el mes de octubre en el Hospital General Agustín O’Horán denunció que su hija recién nacida le fue arrebatada, presuntamente por prejuicios del personal médico, pues una trabajadora sexual cuestionó su preferencia sexual y afirmó que no tendría la capacidad para educar a su bebé.

Desde entonces, la mujer ha buscado todas las posibilidades para que su hija recién nacida y su hijo de seis años les sean devueltos.

Bajo diversos argumentos como que su trabajo de albañilería no le permitiría mantener a sus hijos o que incluso, es adicta a las drogas, los menores de edad fueron entregados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).

Así, Julissa lleva dos meses en un proceso para solicitar apoyo al Gobierno del Estado para volver a estar con sus hijos, además, ya se sometió a pruebas de antidoping para comprobar que se le acusa de algo que no es verdad.

A pesar de esto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán para no retractarse, informó que la bebé recién nacida y el menor de 6 años mostraban indicios de estar en una situación de riesgo junto con su madre y que además, la mujer no cuenta con una red de apoyo, por lo no se le devolverían.

Julissa comenzó a acampar desde hace dos días frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para pedirle ayuda directa al gobernador Mauricio Vila Dosal.

Hoy, igualmente vecinas y vecinos de la joven acudieron a la zona de protesta para mostrarle apoyo y también para exigir que sus hijos estén con su madre a inicios de 2023 o de ser posible, antes.

“Después de tantas firmas y después de ver tanta presión, el gobierno me está atendiendo. La respuesta más tardar me darían respuesta el 24 y pediría de la manera más cordial el apoyo”, indicó Julissa esta tarde ante medios de comunicación.

Igualmente Julissa comentó que de parte del Gobierno de Yucatán le informaron que sí se le dará seguimiento a su caso, pero si deja de manifestarse, sin embargo, ella no descarta que su casa de campaña se quede hasta que su hija y su hijo les sean devueltos. (Noticaribe)