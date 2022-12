“NOS HAN DADO ATOLE CON EL DEDO”: Amagan víctimas con acciones drásticas si la gobernadora Mara Lezama no les da la cara; no hay avances en las investigaciones, denuncian

CANCÚN, MX.- Integrante del Colectivo Verdad Memoria y Justicia amagaron esta tarde con llevar acciones más contundentes si la gobernadora Mara Lezama no cumple con su promesa de agilizar las investigaciones para dar con el paradero de sus familiares, luego de señalar que tanto la Fiscalía General del Estado y la misma la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) les ha dado “atole con el dedo”.

“Quiero que la Gobernadora de la cara o tomaremos acciones entonces, vamos a tomar acciones más grandes y después no digan, esta es la segunda llamada que le estoy haciendo a la gobernadora: o das la cara o tomaremos acciones más grandes ahora”, advirtió Deysi Blanco, madre de Fernanda Cayetana, quien desapareció en la zona continental de Isla Mujeres el pasado mes de julio.

Acompañada de otras víctimas, denunció que no avanzan las investigaciones de su caso, ya que no han logrado que Marco Antonio “C”, señalado como presunto responsable de la desaparición de su hija, proporcione información del paradero de la menor.

“No nos han escuchado, nos han dado atole con el dedo, no nos dan la cara porque ya saben de lo que somos capaces las mujeres madres buscadoras, la gobernadora no está cumpliendo, la Ceaveqroo, la Fiscalía no están trabajando y la gobernadora no se pone en nuestro lugar, porque ella tiene a sus hijos y come bien”, denunció.

La principal molestia de Deysi Blanco obedece a que dijo que envió mensajes directamente a la mandataria estatal explicándole la situación de sus casos y no les ha respondido, cuando el compromiso de la última reunión fue que estaría 24/7 para atender a las víctimas.

“Este año nosotros no vamos a tener navidad ni va haber año nuevo porque nos hace falta un tesoro en la casa, es algo tan valioso lo que marco Antonio nos quitó y no están haciendo nada para que regrese mi hija, así como yo hay otras madres de familias que no tendrán a sus familiares”, manifestó. (Noticaribe)