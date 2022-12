“AHORA HAY REUNIONES PARA VER CÓMO SE RESUELVE EL DESMADRE VIAL, UN POCO TARDE”: Critica presidente de la AMAV falta de previsión, prevención, planeación y difusión de las obras de infraestructura que se realizan en la zona del aeropuerto de Cancún

CANCÚN, MX.- La falta de previsión, prevención, planeación y difusión por parte de las autoridades es lo que está generando que los turistas tengan que vivir el caos vial frente a las grandes obras que se realizan en el destino, consideró Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV).

A través de sus redes Sociales, González Rubiera refirió que, “desde el mes de julio, cuando nos anunciaron que se emprenderían las tres obras al mismo tiempo, propuse una campaña informativa dirigida a los turistas, a los mercados emisores y a los operadores y protagonistas del turismo; sin embargo, ha faltado previsión, prevención, planeación y difusión”.

Si bien refiere que las obras viales que se han emprendido en Cancún, son necesarias, fundamentales y largamente anheladas, por lo que debemos celebrar que finalmente se hayan emprendido, lamentó que los turistas tengan enfrentarse al caos vial que hoy tiene Cancún y se agudiza tanto en el bulevar Colosio como en la zona hotelera por la rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio, el Puente Nichupté y el puente que conecta al aeropuerto internacional de Cancún.

“Ahora, la campaña ya está lista, ¿por qué no se usa y se difunde? No lo sé y no lo entiendo”, dijo. “Se agradecen las obras de infraestructura y la inversión para Quintana Roo, pero se critica la pésima planeación y la cerrazón de la SICT”.

Abundó que una obra de esta magnitud, tenía que haber tenido varias vías alternas en buen estado, pero, sobre todo, una comunicación adecuada con todos los sectores y un cronograma de obra perfecto.

“No dudo que quedará muy bien, sin embargo causará muchas molestias y espero no nos cueste en pérdida de imagen y en consecuencia de mercados emisores”, expuso.

“Ahora hay reuniones para ver cómo se resuelve el desmadre vial, un poco tarde. Por nuestra parte habrá que tomar precauciones y previsiones”, finalizó. (Noticaribe)