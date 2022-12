Protesta hombre invidente en el Palacio Municipal de Cancún, por falta de vialidades incluyentes

CANCÚN, MX.- Con una pancarta en mano, un ciudadano de nombre, Gerardo Ruiz Sánchez, quien padece de discapacidad visual, encabezó una solitaria manifestación pacífica esta mañana, en el Palacio Municipal de esta ciudad, para exigir a las autoridades locales que retiren el paradero de transporte público hoy colocado en los carriles centrales de la avenida Tulum, por ser un peligro para los peatones.

En entrevista, el denunciante aseguró que desde el 2019 ha solicitado una explicación de por qué retiraron el paradero desde el costado de la avenida Tulum, entre las avenidas Uxmal y Chichén Itzá, y lo colocaron en el carril central, sin que hasta la fecha le hayan dado una explicación.

El cambio obliga a que los peatones deban cruzar los carriles laterales de la Tulum para abordar transporte o cuando desciende del mismo, corriendo riesgo de ser atropellado, situación que para personas invidentes o con otras discapacidades, es todavía más peligroso.

“A unos metros de aquí, en el paradero, no hay ningún tipo de seguridad vial. Ahora, en el 2019, que hicieron su puente peatonal [el ubicado frente al ADO] nadie quiere usarlo, porque pusieron los paraderos en los carriles centrales y a fuerza tienes que pasar un carril lateral. A mí no me ha pasado nada, pero hay gente que no corre con la misma suerte”, señaló.

Ruiz Sánchez acusó a las autoridades municipales de “empeorar las cosas que ya están mal” en materia de movilidad, y acusó que en el 2018, al entrar en vigor la nueva Ley de Movilidad estatal, las autoridades “se pasaron por el arco del triunfo el ordenamiento vial”

“Es que tienen que hacer las cosas bien. Yo no sé qué espera esta gente. Nadie merece obras inconclusas. Ahí está el ejemplo de la Colosio, esto se hace con meses de planeación, para no generar más caos. No tienen esa visión. Yo soy ciego, pero yo tengo más visión que ellos”, concluyó. (Agencia SIM)