Van contra conexiones del drenaje sanitario al sistema pluvial en Playa del Carmen 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El Ayuntamiento de Solidaridad realizará supervisiones para detectar inmuebles que tienen conectados sus drenajes sanitarios al sistema pluvial, con el fin de detener los rebosamientos de aguas negras en la ciudad.

Teresita Flota Alcocer, secretaria de Infraestructura y Secretaría de Obras Públicas, dijo que dicha práctica está fuera de la ley y por lo tanto ya tranbajan en un proyecto prioritario para 2023 que resolvería los problemaa pluviales.

“Lo que pasa es el drenaje pluvial no debe ir a lo que es la alcantarilla sanitaria, eso es un grave error que cometen los empresarios o ciudadanos que no saben que aquí no es el mismo drenaje”, apuntó.

En tanto, adelantó que se encuentran en análisis de las peticiones de obras para su ejecución durante el próximo año, a través de mesas de trabajo con representantes de las diversas áreas y de un subcomité de ordenamiento territorial.

“Este fin de año no solamente tenemos trabajo en proceso ejecutándose obras, sino también tenemos mucjo trabajo, pero nos emociona el poder compartirles que estamos trabajando en la proyección 2023”, destacó la funcionaria. (Agencia SIM)