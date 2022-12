ALZAN LA VOZ MADRES DE DESAPARECIDOS EN CANCÚN: Interponen amparo contra el Ayuntamiento de Patricia Peralta por el retiro de fotos de sus familiares del árbol navideño frente al Palacio Municipal

CANCÚN, MX.- Esta mañana, dos madres de mujeres desaparecidas acudieron esta tarde a la sede del Poder Judicial de la Federación a interponer un amparo contra el Ayuntamiento de Benito Juárez, toda vez que personal de la comuna retiró las fotografías de sus seres queridos del árbol navideño que se encuentra en la Plaza de la Reforma, frente al Palacio Municipal.

En entrevista, Deysi Blanco, madre de Fernanda Cayetana, menor desaparecida en Isla Mujeres, mencionó que las autoridades municipales carecen de sensibilidad, pues consideró que lo mismo hicieron con el monumento a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que fue puesto en las inmediaciones de Plaza Las Américas, hace unos meses.

En ese sentido, indicó que el mismo día que ellas pusieron esas fotografías en el árbol navideño, éstas fueron retiradas, alrededor de la medianoche, y apuntó que el acto estuvo ordenado por el secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio.

Ante esto, Deysi Blanco acusó también a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, de ordenar estos hechos.

“Que se deje de quitar las cosas que nosotros ponemos, que deje todas las acciones que estemos hechos, y que no mande a sus achichincles a que quiten nuestras cosas”, exigió.

Acerca del motivo del amparo que solicitaron, aseguró que éste tiene como objetivo que el órgano jurisdiccional federal les ordene a las autoridades municipales evitar realizar dichas acciones.

“Lo que nosotros queremos es un amparo con un juez, para que a ellos les digan que dejen de quitar lo que nosotros ponemos sobre nuestros hijos”, indicó.

Así también lo exigió María Dolores Patrón Pat, madre de otra joven desaparecida.

“Ella se debe unir para buscar a nuestros hijos, pero como no son sus familiares, no hace nada. Las esferas no se las pusimos en su cuello, en sus orejas, se las pusimos en el árbol de Navidad, hasta los hicimos como esfera”, señaló.

DENUNCIAN NULOS AVANCES EN INVESTIGACIONES

Por otra parte, Deysi Blanco indicó que no hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones de sus familiares desaparecidos, desde la reunión que sostuvieron en noviembre pasado con la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.

Asimismo, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo), cuya titular es Landy Blanco, “los hizo a un lado”, con todo y sus asesores jurídicos.

“¿Por qué motivo? Porque dicen ellos que nuestros asesores son muy grilleros. ¿Grilleros por qué? Porque les dicen la verdad a los gobiernos”, resaltó.

Agregó que desde entonces la gobernadora no “les ha dado la cara”, y apuntó que se mantienen ya a la espera de “un milagro”, al respecto de la resolución de sus casos.

“No queremos más mesas de trabajo. Son pura plática”, exigió, finalmente. (Agencia SIM)