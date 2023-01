AMLO advierte que, ‘así como está’… el INE es un peligro para la democracia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el Instituto Nacional Electoral (INE), “así como está”, es un peligro para la democracia en el país, publicó lopezdoriga.com.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador contó que en un avión un hombre le reclamó en un avión por la Reforma Electoral, que plantea modificaciones presupuestales al INE.

“Ayer me dijo el señor (durante un viaje en avión): ‘usted ganó por el INE’”, contó.

“Por eso le dije que no nos íbamos a entender, no, si el INE se queda como está, va a ser un peligro para la democracia“, puntualizó.

El mandatario mexicano volvió a señalar que el verdadero objetivo de dicha Reforma Electoral es que exista en México “una verdadera democracia”.

“Este señor, con todo respeto, bien terapeado, esto de que fui candidato tres veces gracias al INE y desconociendo que lo que se está buscando es que se afiance la democracia, que no haya imposición, pero el señor no sabe de fraudes, eso es lo que tenemos que liquidar, acabar, por eso es una de las cosas pendientes que van a quedar, una verdadera reforma demócrata”, subrayó.

“Es indispensable que haya democracia y que haya revocación de mandato y que no sean las élites las que decidan, sino el pueblo, el soberano, eso es lo que hay que reforzar”, indicó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano volvió a recamar que el INE haya quitado la candidatura al morenista Raúl Morón al Gobierno de Michoacán en abril de 2021.

“Lo quitaron porque no comprobó 30 mil pesos, no lo hizo a tiempo, no, no, eso es mafia, eso hay que quitarlo”, argumentó López Obrador. (Fuente: lopezdoriga.com)