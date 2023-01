“GUARDIA NACIONAL Y EJÉRCITO TRABAJARÁN PARA MANTENER GOBERNABILIDAD EN QR”: Advierte comandante de la 34 Zona Militar que no es preocupante el decomiso de armas de fuego

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A pesar de las ejecuciones y desapariciones registradas en Quintana Roo durante los últimos meses, el Comandante de la 34 zona militar, Héctor Jiménez Aldana afirmó que la gobernabilidad se mantiene en Quintana Roo con el despliegue de fuerzas federales para mantener la paz y la seguridad.

En la zona norte se registraron eventos un poco lamentables por eso reforzamos la presencia de elementos del ejército y la Guardia Nacional para trabajar en coordinación con seguridad pública “y vamos a trabajar de la mano con nuestra gobernadora para garantizar la paz y seguridad”

Reiteró que, a pesar de la presencia de grupos delictivos y los hechos violentos registrados, no está comprometida la gobernabilidad y se fortalecerá la presencia de elementos federales.

Afirmó que la Guardia Nacional y los elementos del Ejército mantendrán las estrategias para garantizar la gobernabilidad en Quintana Roo.

Ante el decomiso de por lo menos 2 mil 242 armas de fuego en el último trimestre del año, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Comandante de la 34 zona militar aseguró que no es preocupante “porque hasta el momento no tenemos reportes ciudadanos que la situación sea como en otras entidades donde los grupos delictivos operan a la vista, operando desde sus vehículos. Las armas las esconden y no lo hacen como en otros lugares”.

Afirmó que en las mesas de seguridad se ha establecido la estrategia de reforzar la presencia de las Fuerzas armadas en destinos turísticos como Tulum donde se realiza patrullaje todos los días y a todas horas.

Jiménez Aldana encabezó el cambio de estafeta en el séptimo Regimiento de caballería donde rindió protesta el coronel Narciso Valdez Najera en sustitución de Héctor Aldape Gallegos. (Noticaribe)