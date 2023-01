RATIFICA SENADO A CARLOS JOAQUÍN CON EMBAJADOR DE MÉXICO EN CANADÁ: Capotea ex Gobernador de Quintana Roo fuertes cuestionamientos y críticas del PAN y PRD y recibe 11 votos a favor y 5 en contra para ocupar el cargo

Por Saraí Reyes

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de serios cuestionamientos por parte de legisladores del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democracia (PRD), los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron por mayoría de votos, el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá.

Con 11 votos a favor de los diputados y senadores de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologistas y 5 votos en contra de los diputados del PAN y PRD ratificaron el nombramiento expedido por el titular del poder ejecutivo a favor del ex gobernador quintanarroense como embajador extraordinario plenipotenciario de México en Canadá y fue citado a tomar protesta este jueves en la sesión del pleno a las 11 de la mañana hora del centro del país.

Dentro de los principales compromisos que propuso Carlos Joaquín, es la de promover el Tratado de Libre comercio (T-MEC), promover las inversiones en materia turística, agricultura, y la protección a migrantes para que tengan certeza y confianza en las políticas de ambas naciones, desde donde se deben alinearse las agendas en temas que son prioritarios para México, como son la agricultura y el turismo, además de fomentar el desarrollo regional y dar atención especial a la comunidad empresarial mexicana asentada en Canadá.

En la sesión, el ex Gobernador compareció ante el Congreso, presentó su currículum, y respondió a las preguntas de distintos legisladores, donde incluso fue seriamente cuestionado por los diputados y senadores del PAN y PRD, partidos que cabe mencionar, fueron quienes lo llevaron a la gubernatura en la entidad.

Tal fue el caso de la diputada federal del PAN Mariana Gómez del Campo, quien cuestionó el desempeño de Carlos Joaquín y destacó que desde el inicio de este sexenio se ha mostrado desinterés, falta de conocimiento por la relaciones de nuestro país en el mundo, la conducción de la política exterior sin duda alguna fue mal diseñada.

“No podemos dejar de mencionar al servicio exterior mexicano que los han hecho a un lado, nos encontramos con perfiles que no cumplen los requisitos, con perfiles que no tienen la formación adecuada para representar a nuestro país; quiero dejar muy claro que la realidad es que se están utilizando a las embajadas y a los consulados como premio al entreguismo y a la lealtad a ciegas al presidente López Obrador, hoy lo que se vive en Quintana Roo no es positivo, el narcotráfico tiene tomado al estado, los feminicidios han ido en aumento; a nuestro país no nos conviene nombramientos, no nos convienen personajes que lleguen a estas posiciones solamente por la lealtad a ciegas al presidente de la República”, señaló.



La senadora priista Beatriz Paredes Rangel presidió esta sesión, en la que Joaquín González inició con una exposición de su plan de trabajo, en el que destacó la importancia de atraer inversiones y turistas de Canadá, país que es el tercer socio comercial, segundo mercado de turistas, y segundo inversionista en materia minera.

También señaló la importancia de ese país por ser parte del Tratado de Libre Comercio, razón por la que también prometió reactivar diálogos y agendas comunes de forma tripartita (con Estados Unidos) para avanzar en temas como derechos humanos, igualdad de género y cambio climático.

Por último, entre otros temas, propuso ampliar migración laboral ordenada a ese país, en vista de la necesidad de mano de obra en diversos rubros.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Siguieron dos rondas de preguntas, en donde los senadores del bloque de Morena felicitaban de antemano al ex gobernador por su futuro cargo, y preguntaban temas generales, como cuáles eran las “áreas de oportunidad” que veía en la relación con Canadá, qué haría en favor del medio ambiente, los migrantes, o la economía.

En contraste, Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó si no llegaría “manchado” a la embajada, toda vez que el Gobierno del Estado de Quintana Roo fue el principal deudor de empresas canadienses, por campañas de promoción turística, acusando a Joaquín González de traer sus intereses personales a la embajada.

En tanto, Mariana Gómez del Campo, de Acción Nacional, criticó al actual gobierno federal por tener una política exterior “ideológica”, con nombramientos con tinte político, a personas sin la preparación suficiente, dejando de lado al servicio exterior mexicano.

“Se usan las embajadas como premios del entreguismo y lealtad al presidente”, aseveró, añadiendo que ex gobernadores reciben cargos a cambio de “entregar” sus estados a Morena, y por ende, al crimen organizado.

Directamente señaló que “las cosas no están bien” en Quintana Roo, en donde “el narcotráfico tiene tomado al estado” y los feminicidios están a la alza.

“No nos convienen nombramientos que lleguen a estos cargos por sus lealtades ciegas al presidente”, añadió.

Carlos Joaquín González intentó contestar todas las preguntas emitidas de forma puntual, aunque sin entrar en polémicas. Así, a Pérez Valdez le indicó la importancia de la promoción turística y la recuperación lograda en Quintana Roo y a Gómez del Campo prefirió contestarle otra duda que tuvo sobre minería.

En un segundo cuestionamiento sobre su preparación, el ex gobernador quintanarroense aseguró que cuenta con experiencia por los distintos cargos que ha ocupado.

A la denuncia de Rosa María González Azcárraga sobre las condiciones de hacinamiento, bajos ingresos y explotación de muchos migrantes mexicanos, el todavía aspirante a embajador dijo que era un tema que vería de cerca, promoviendo que esta migración sea legal.

Finalmente, Joaquín González se retiró y los senadores votaron el dictamen aprobatorio, siendo avalado por mayoría de votos.

Mañana el nuevo embajador a Canadá rendirá protesta ante el pleno de la Comisión Permanente. (Noticaribe)