AMLO pide a votantes aceptar dádivas que buscan comprar el voto, pero no dejarse engañar

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘autorizó’ a los ciudadanos del Estado de México y Coahuila decir “mentiras piadosas” a las personas que intenten persuadirlos y comprar su voto durante las campañas electorales que se realizarán en los próximos meses, publicó El Financiero.

Durante la conferencia matutina, el mandatario mexicano pidió a los contendientes no traficar con la pobreza de la gente y que no se bombardee con publicidad a los ciudadanos; sin embargo, incitó a los ciudadanos a aceptar las dadivas que les ofrezcan los candidatos, pero a votar con libertad y en secreto.

“Yo en la campaña llegaba a decir que, si les llegaban a ofrecer despensas o les entregan tinacos o pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos… marranos, y si están muy necesitados, pues bueno, es dinero del presupuesto”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“No se debe de hacer, pero está permitido decir una mentira piadosa; díganles que sí, pero a la hora de la hora es voto es libre y secreto. ¿Y qué tiene que hacer? Votar como les dicta su conciencia y a estos tramposos, denunciarlos”, autorizó.

Llama a de denunciar compra de votos

En este contexto, el titular del Ejecutivo pidió a la ciudadanía denunciar cualquier intento de compra de voto ante las instancias correspondientes, incluido el INE.

“La recomendación es que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato, que se actúe con transparencia y que el voto sea libre, que se acabe el fraude electoral y no haya compra de votos. Que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar y no se repartan despensas… Todo eso que avergüenza”, pidió.

Finalmente, el mandatario informó que las personas adultas mayores del Estado de México y Coahuila recibirán los recursos de la Pensión del Bienestar de dos bimestres en el periodo marzo-abril debido al proceso electoral.

“Cuando hay elecciones se adelantan los apoyos, para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre, en vez de entregar un bimestre, se entregan dos, para que pase la elección y luego ya continua normal. Seguramente eso se va a hacer”, dijo en su ‘mañanera’. (Fuente: El Financiero)