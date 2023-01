Descargar balastro de Cuba en Puerto Morelos traería daños ambientales, insiste activista

PLAYA DEL CARMEN, MX.- José Urbina, buzo de cuevas e integrante de #SélvameDelTren, aseguró que Puerto Morelos no está preparado para ser el punto de descarga de balastro, proveniente de Cuba, el cual será empleado en el tendido de la vía férrea del Tren Maya, tal como lo anunciara en diciembre pasado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el ambientalista señaló que Puerto Morelos, por sus condiciones marítimas y terrestres, presenta tres problemas para ser un puerto de descarga, de los cuales uno de ellos (el más importante, dijo) es que este municipio se encuentra ubicado dentro de una biosfera.

Indicó que las autoridades responsables no pueden “sacar a diestra y siniestra material sin tener la Manifestación de Impacto Ambiental”, pues la descarga y el traslado del balasto generará grandes afectaciones al arrecife.

“El puerto además no está preparado para recibir un barco así, entonces tienen que traer otro barco y con apoyo de barcazas ir descargando el material en el muelle que tampoco tiene la capacidad para soportar la descarga”, indicó.

Asimismo, señaló que personal de Parque Marino no tiene información acerca de esta operación que se llevará a cabo en los próximos meses, para alimentar las rieles del Tramo 5.

“¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer otro camino? Nadie sabe nada. La gente del Parque Marino no sabe nada. Les he preguntado y me dicen que no tienen idea de lo que les estoy hablando”, resaltó.

TREN MAYA

Por otra parte, al referirse a los pilotes que se instalarán paso el paso del Tren Maya del tramo 5, José Urbina señaló que estas estructuras no están avaladas y, que por lo tanto, necesitan otra Manifestación de Impacto Ambiental para su instalación, debido a que representan ‘un proyecto nuevo”.

“Ahora los encargados de este proyecto dicen que los pilotes van a atravesar el karst, pero que van a tener cuidado de las cavernas, pero con qué descaro nos vienen a decir eso”, aseveró.

“Van a tener pilotes en toda la selva, y a lo mejor sí logren que no se les caiga el tren, pero se les va a caer el sistema ecológico de todo el estado, van a impactar el agua”, añadió.

En ese sentido, José Urbina lamentó la actitud de las autoridades federales para informar sobre las acciones que se realizan para acabar este megaproyecto.

“Se han dedicado a manipular la información y a maquillar los errores con una demagogia colorida en redes sociales y en las ‘mañaneras'”, resaltó.

OTRAS AFECTACIONES

Por otro lado, José Urbina resaltó que el Tren Maya también invita a que a su alrededor se construyan proyectos que están impactando el medio ambiente de la región.

Como ejemplo mencionó el caso de un terreno que era usado por el desarrollo “Kaan Balam” para extraer roca, esto en las inmediaciones de Chemuyil, en Tulum, el cual ya fue clausurado.

Indicó que el Tren Maya está provocando que las depredaciones ambientales se continúen llevando a cabo, tal como ocurría hace décadas en esta parte del país.

“Desde el 2010, con el fraccionamiento Villas del Sol tendríamos que haber aprendido que la expansión que se está haciendo muy mal. Ya no se puede arrasar toda la selva, poner una plancha de concreto y construir casitas una a lado de la otra y dejar una área verde de 2×2. No se puede seguir haciendo así”, destacó.

“Hoy tenemos la responsabilidad de aprender de los errores del pasado. El Tren Maya de por sí es malo, pero lo que está generando [con los proyectos que se construyen a su alrededor] es continuar con la misma práctica que lleva generaciones realizándose”, apuntó, finalmente. (Agencia SIM)