Califica José Luis Pech de “lamentable” el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador

Agregó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está cayendo en las mismas malas prácticas implementadas por anteriores gobierno y partidos políticos, con tal de asegurar que se prolongue su sexenio a través de los candidatos de Morena, para dar continuidad a la terminación de sus obras.

“Finalmente hizo el pacto que hizo, entre ellos con el PVEM y ahí tenemos los lamentables resultados.

Se impuso la praxis política, el presidente de México (AMLO), tenía un acuerdo con el gobernador (CJ) y lo está cumpliendo, al igual que lo hizo con otros gobernadores”, dijo.

Abundó que “el presidente del país tiene su óptica particular de hacer política y hacer concertación con gobernadores y creo que esto se debe a que tiene una gran preocupación porque se le está acabando el tiempo y las obras que tiene pendientes. Muchas de ellas no las va a poder terminar; su preocupación es que pueda continuar el gobierno que él ahora encabeza y está recurriendo a todas las artimañas que antes usaron otros gobiernos como el PRI y que su proyecto sea transeccional para que lo que no se concluyó ahora, lo pueda hacer después”, afirmó el senador.

Agregó: “esto ha hecho que el presidente de México olvide cosas que antes censuraba profundamente, que gente que ha gobernado mal, siga o represente al gobierno y entonces está haciendo los pactos con quien tenga que hacerlos, así sea el PRI, PVEM, entre otros”.

Detalló que el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, ofende a quienes han estudiado la carrera y se han formado en la diplomacia, ya que son sustituidos por políticos que no cubren el perfil, al ser impuestos desde arriba. (Agencia SIM)

