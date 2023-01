SIN FECHA PARA IMPLEMENTAR EL ALCOHOLÍMETRO EN CANCÚN: Hay dificultad para conformar los visores ciudadanos, reconoce la alcaldesa Ana Patricia Peralta

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Hasta en tanto no cuenten con los insumos necesarios ni los visores ciudadanos, no se podrá poner en marcha el programa del Alcoholímetro en Benito Juárez, reconoció la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien abundó que trabajan en la parte operativa y jurídica para garantizar que este programa cumpla con su objetivo.

Lo anterior, luego de que la misa edil Benito Juárez habría dado a conocer que enero arrancaría con este programa para disminuir la incidencia de accidentes que diariamente se registran a consecuencia del consumo del alcohol pero han encontrado dificultad para conformar a los visores ciudadanos.

“Se está revisando todo, estamos en la compra de los insumos y estamos hablando con algunas asociaciones para los visores ciudadanos y no queremos empezar el alcoholímetro hasta que no esté al 100% y con este apoyo ciudadanos por parte de las asociaciones para que no sea una cuestión de corrupción”, indicó.

Cuestionada sobre la inconformidad que prevalece para que parte de la recaudación también se destine al área los juzgados cívicos, dijo que incluso se está proyectando una inversión para las salas de juicio oral en los dos juzgados en el centro de retención municipal.

Finalmente dijo que también serán muy vigilantes para evitar que los ‘coyotes’ hagan su agosto promoviendo amparos, como se daba en administraciones anteriores, e insistió en que se busca acabar con este tipo de corrupciones y que este programa realmente sea para generar cultura en la población de evitar conducir bajos efectos del alcohol. (Noticaribe)