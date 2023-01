Ebrard confirma agenda AMLO-Biden; integración económica, cambio climático, migración y desarrollo y seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante la reunión bilateral México-Estados Unidos, que se celebrará esta tarde como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte, varios serán los temas que delinearán los debates: integración económica, cambio climático, migración y desarrollo y seguridad, informó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón al participar en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó La Jornada.

Al respecto, el mandatario federal señaló –interrogado sobre el punto— que en el tema de cooperación migratoria, uno de los puntos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha planteado como central en su agenda, será abordado como parte de la cooperación para el desarrollo.

“Coincidimos de que hay que atender las causas de la migración, que a la gente no abandona sus pueblos por gusto sino por necesidad, y que hay que garantizar oportunidades a los ciudadanos, a los trabajadores de todos los países en sus lugares de origen, sobre eso hablamos mucho. Y no sólo eso, vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas, pero eficaces y con dimensión social, se ha logrado apoyar en El Salvador y en Honduras, con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, tenemos ya evaluaciones de cómo, en donde se están aplicando estos programas, se ha reducido considerablemente el flujo migratorio, es decir la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar”, expuso el presidente mexicano.

En tanto, al definir la agenda de la jornada, el canciller señaló que se espera la llegada a Palacio Nacional del jefe de la Casa Blanca y su esposa, Jill Biden, alrededor de las cuatro de la tarde con quince minutos.

López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez encabezarán la recepción oficial y posteriormente tendrán una breve charla privada entre los cuatro. Más adelante, habrá un pequeño encuentro exclusivamente entre los dos jefes de Estado.

Se calcula, dijo Ebrard, que a las cinco de la tarde inicie la reunión bilateral, ya con las delegaciones de los dos países con la siguiente agenda:

Como parte del tema de integración económica, señaló el canciller, se presentará del lado mexicano el Plan Sonora, que está vinculado el diálogo económico de alto nivel entre las dos naciones y con el que se proyectan inversiones en ese estado mexicano del norte y su fronterizo Arizona, en este caso en m materia de semiconductores.

El segundo punto es cambio climático y medio ambiente. En ese sentido Ebrard destacó que nuestro país, por instrucciones de López Obrador, se ha comprometido a reducir en 35 por ciento las emisiones de gases efecto invernadero. Agregó que en una medición global sobre este esfuerzo, México es de las naciones con mayor reducción, con 13 por ciento, entre 2020y 2021.

En migración, agregó, se presentarán los alcances y “efectividad” de la aplicación en El Salvador y en Honduras de los programas Jóvenes construyendo futuro y Sembrando vida, con inversión de México entregando recursos de manera directa a personas en condiciones de vulnerabilidad en esas naciones. “Ésta la mejor política que hay para reducir la migración forzada, la pobreza y la falta de oportunidades”.

En seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentará lo que México ha logrado en esta materia, en particular en los esfuerzos contra el tráfico de fentanilo –un tema prioritario para Estados Unidos— y para contener el paso ilegal de armas de territorio estadunidense a mexicano.

Previamente, al filo del medio día, dijo Ebrard, se realizará en la cancillería una reunión preparatoria con personal de la fiscalía de Estados Unidos. (Fuente: La Jornada)