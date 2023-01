Ricardo Anaya retoma su video de los lunes… pero esta vez no critica a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de estar inactivo de redes sociales desde el 19 de diciembre de 2022, reapareció este lunes el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, quien compartió una reflexión de lo que espera para este 2023, publicó reporteindigo.com.

En su video semanal, el panista envió buenos deseos para sus seguidores y señaló que “nos necesitamos todos para avanzar juntos”, pues la división destruye, mientras que la solidaridad construye.

Aunque el contenido de sus videos siempre es para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los integrantes de la llamada cuarta transformación, en esta ocasión el político se limitó a compartir una reflexión.

Anaya Cortés narró la anécdota de una profesora de la Universidad de Columbia, Margaret Mead, quien fue cuestionada por uno de sus alumnos sobre cuál era el primer signo de civilización humana en una cultura.

Hoy que arranca la segunda semana del año es buen momento para recordar que nos necesitamos TODOS para avanzar JUNTOS. La división destruye, mientras la solidaridad construye. Yo tengo esperanza en que este sea un muy buen año. Les deseo lo mejor y les comparto esta reflexión. pic.twitter.com/lgkE7bSytn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 9, 2023

Contrario a lo que podría pensarse, la catedrática no puso como ejemplos herramientas o pinturas rupestres, sino que habló del fémur de un esqueleto humano, pero con signos visibles de que alguna vez estuvo roto.

El excandidato dijo que le gusta mucho esta explicación porque un hueso roto en animales suele ser una sentencia de muerte, sobre todo en aquellos tiempos, pero los humanos encontraron la manera de sanar incluso el hueso más largo del cuerpo.

“Porque resulta que en el mundo animal, pues un hueso roto de ese tamaño equivale a la muerte, porque el animal no se va a poder mover, no va a poder seguir con la manada, no va a poder buscar comida, o sea no va a poder sobrevivir.

“Y por lo tanto, un fémur roto es un humano hace miles de años, que pudo sanar, significa necesariamente que alguien estuvo ahí para ayudar, hasta que el hueso roto sanara y pudiera seguir su camino”, explicó.

De esta manera, Anaya Cortés aprovechó la reflexión para hacer un llamado a la población a ayudar para construir un México mejor, pues una sociedad dividida y polarizada no podrá continuar con su camino.

“Y creo que hoy en México necesitamos recordar esa lección: o sea, recordar que sí nos necesitamos todos para avanzar juntos. Que la división destruye, mientras la solidaridad construye”, explicó.

Señaló también que espera que este año que comienza sea la oportunidad de recordar que la mejor señal de humanidad es nuestra capacidad de servir a los demás y dijo tener esperanza de que a México le irá bien durante el 2023.

Este año será fundamental para el panista, pues se jugará gran parte de su futuro político para las elecciones presidenciales de 2024, de las cuales ya ha manifestado abiertamente sus intenciones de participar. (Fuente: reporteindigo.com)