YUCATÁN | “Nuestras tierras se han explotado desde 1986 años y no hemos recibido ni un peso”, denuncian manifestantes de Chichén Itzá

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Cansados y con hartazgo, artesanos, guías de turistas y comisarios ejidales de zonas colindantes a la zona arqueológica Chichén Itzá, reiteran su exigencia: la destitución del director del sitio, Marco Antonio Santos Ramírez, además aseguran que sus tierras han sido explotadas desde hace 1986 sin que reciban un beneficio directo desde entonces.

En rueda de prensa en el Centro Histórico de Mérida, denunciaron que hasta ahora no han tenido un acercamiento con representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y niegan que existan mesas de trabajo y de diálogo.

“Estamos aquí para desmentir cuando dicen que ha llegado alguien del INAH para tener un diálogo con el pueblo, no nos han convocado, no ha llegado ni una invitación; estamos en plena disposición de resolver este asunto, pero las autoridades no ponen de su parte”, expuso Jeremías Cimé Ciau, representante de los comisarios ejidales.

Él y el resto de los manifestantes que asistieron a la rueda de prensa, comentaron que sólo reclaman lo que es de ellos y exponen los malos tratos y la discriminación que sufren.

“Queremos la destitución de Santos Ramírez porque ya mucho ha lastimado al pueblo indígena. Aclaramos, no estamos en contra del Gobierno ni del INAH, pero hay 65 presidentes de ejidos que nos dan respaldo”, agregó.

Advirtió también con firmeza que no cederán hasta que el director de Chichén Itzá sea destituido.

“Esto lo hacemos por nuestros hijos. Desde 1986 que han explotado nuestras tierras y no hemos recibido ni un peso, no sabemos ni siquiera a dónde va ese dinero”, comentó.

De esta manera, hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que ponga orden en la administración de este importante patrimonio de la humanidad.

Pablo Euan, uno de los representantes de los artesanos, consideró que lo que hace el INAH es jugar con ellos porque a los medios les dice que encabezan un diálogo cuando ni siquiera son convocados los representantes de pueblos indígenas.

Describió que desde el 28 de diciembre de 2022 ya se avecinaba la situación y Juan Cristóbal Alonso, como representante del INAH acudió a un único encuentro a escuchar sus demandas, sin embargo, para el 2 de enero regresó sólo a comentarles que todo iba por buen camino y fue cuando decidieron bloquear los accesos.

“Están diciendo que entorpecemos el proyecto de nación del Tren Maya y eso es completamente mentira porque nosotros seríamos beneficiados con el proyecto, sólo no queremos que desde la dirección de Chichén Itzá nos sigan humillando y atropellando nuestros derechos. No estamos tampoco en contra del INAH, estamos en contra del funcionario”, mencionó.

Como un hartazgo, calificó la situación Erick Cen Poot, representante de guías turísticos, porque dijo que la problemática es añeja, no tienen soluciones claras y ante esto, ya se organizan para interponer nuevas denuncias legales en contra de Santos Ramírez, pues son más de 500 las personas inconformes con las decisiones que toma al frente de Chichén Itzá

No es la primera vez que denuncian a Santos, pues tiene dos demandas en su contra que datan de 2017 y 2019 por abuso de poder, violación a los derechos humanos y usurpación de funciones.

“AMLO no destituirá al director de Chichén Itzá”

El director del INAH en Yucatán, Arturo Chab Cárdenas, dijo esta mañana que ya se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y han llegado a la conclusión de que el director de Chichén Itzá no sea removido de su cargo.

“El INAH tiene todo el apoyo del Gobierno Federal y se le notificó a AMLO de la situación, pero consideró que el director de Chichén Itzá no será removido”, indicó.

Las y los manifestantes aseguraron que de llegar a un acuerdo, están en disposición de levantar el bloqueo, pero mientras eso no suceda, seguirán al frente. (Noticaribe)