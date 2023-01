PROTESTAN TAXISTAS EN CHETUMAL CONTRA UBER: Rechazan operación de plataforma digital de transporte porque aseguran que sería un atentado a la precaria situación económica del sur de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Como un atentado a la precaria situación económica de la capital del Estado calificaron taxistas la posible entrada en operación de UBER, la cual será analizada por un autoridad judicial federal de Cancun este medio día. .

Los taxistas se apostaron frente al CBTA, ubicado a la entrada de Chetumal para realizar su manifestación. Ahí, uno de los choferes se acostó sobre la carretera y de manera momentánea interrumpió el tránsito vehicular. Sus compañeros le pidieron que se levantara mientras gritaban consignas en contra de UBER.

Cabe señalar que mientras realizaban su maifestación, el motor de un taxi estacionado comenzó a generar humo debido a que se recalentó.

Elmer Lizama Lizama, delegado de vigilancia y radio taxi del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) confirmó que el servicio de taxi fue suspendido únicamente por media hora ya que no pidan mantenerse en protesta hasta el mediodia cuando sesione el juzgado de Cancun.

La entrada de UBER no sólo afecta a los taxistas sino tambien afectará al gobierno ya ue muchos dejarán de funcionar como servicio colectivo para incorporarse a la plataforma “y así no tendrán que repartir sus ingresos con otras personas”.

Afirmò que las autoridades del Suchaa están agotando todas las instancias para manifestar su rechazo a la posibilidad que opere UBER en Quintana Roo.

Estamos yendo por instancias pero la gobernadora, Mara Lezama, debe mostrar su apoyo.

Un juez federal no puede violar las leyes de Quintana Roo, afirmo

Afirmò que si el gobierno no apoya “pues no hay que pagar el refrendo porque la situación economica en el sur es precaria y si no es empleado de gobierno es taxista”.

Consideró que las personas no pagarán un servicio de 60 o 70 pesos que ofrece UBER de manera permanente “aunque quizá lo hagan en un principio por curiosidad pero el daño ya estará hecho”.

Manifestó su confianza en que el gobierno del Estado haga valer la Ley de Movilidad respecto a la entrada en operaciones de plataformas digitales. (Noticaribe)