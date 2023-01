Imoveqroo en espera de notificación sobre el amparo a Uber; en tanto, el servicio sigue siendo ilegal en Quintana Roo y se seguirán aplicando sanciones, dice funcionario

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) está en espera de que el tercer Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación les notifique del amparo otorgado a Uber para que puedan iniciar con la elaboración del reglamento que les permitirá prestar sus servicios en Quintana Roo, indicó el director del Instituto, Rodrigo Alcazar; en tanto, afirmó que siguen siendo ilegal.

“En este momento sigue siendo ilegal, fuera del marco normativo y no pueden operar, si son detectados, por supuesto que se les aplicará la sanción correspondiente, multa administrativas”, afirmó el funcionario.

Explicó que lo que el tribunal resolvió que Uber no es un servicio público, sino privado y por tanto no concesionable, que debe ser regulado por el estado, pero de forma diferente a como se regula el servicio público de transporte, es decir, que continúan en la ilegalidad, en tanto no se adecue el marco legal y dijo que con este antecedentes se incluirá a todas las empresas de transporte privado.

“Lo que sigue es esperar que se nos notifique la resolución al gobierno del estado y al Congreso del estado, se hagan las modificaciones correspondientes a la ley y se trabaje en el reglamento de movilidad para que en base a los requisitos se establezcan que las plataformas puedan buscar tener estos permisos”, abundó.

Sobre las movilizaciones que realizaron los taxistas, reconoció que respetaron el acuerdo de no realizar bloqueos y solo manifestarse pacíficamente.

“Nosotros accedimos, es un derecho que tienen, solamente les pedimos no obstaculizar las vías, no cierre de las vías de llevar a cabo una manifestación; ellos muestran buena disposición para seguir trabajando y por supuesto se ha puesto sobre la mesa el mejoramiento del servicio, es esencial y nosotros como Instituto trabajaremos en mejorar el servicio para que la ciudadanía cuente con ese servicio de calidad”, afirmó. (Noticaribe)