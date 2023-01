“VAMOS A SEGUIR LA LUCHA EN LO JURÍDICO”: Líder de taxistas dice que no habrá bloqueos ni tampoco van a atacar a los operadores de Uber en Cancún

CANCÚN, MX.- Eleazar Sagrero Ordóñez, líder del Frente Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo, garantizó que no habrá bloqueo a las vías de comunicación, que acudirán a otras instancias para que se revoque el fallo emitido por juzgados federales a favor de Uber y que no atacarían a los conductores de esa plataforma.

De entrada, indicó que, con la actitud asumida ayer, tras la resolución en su contra, al no hacer macro bloqueos en todo el estado, como ha sucedido en otras manifestaciones, están demostrando que esta es una nueva manera de afrontar los retos.

“Al manifestarnos hacemos uso de un derecho constitucional, pero dentro de ello hay una responsabilidad, que es la de no afectar a terceros. Bajo este concepto vamos a seguir en esta lucha”, añadió.

“La manifestación es el sentir de los concesionarios y los trabajadores, es una olla de presión, la cual hay que ir desahogando. Demostramos orden y respeto, pero dejamos en claro que esto sigue, pues que no se ha terminado, aún falta la sentencia definitiva, pues se afectó la soberanía de la ley de un Estado”, agregó.

De acuerdo con el líder, las autoridades estatales informaron que la operación de Uber sigue siendo ilegal en el estado, debido a que no hay una sentencia definitiva y lo único que el fallo señaló es que el servicio no puede ser regulado como transporte público, pues es privado.

Entrevistado por Radio Fórmula, admitió que tienen que mejorar como prestadores de servicios, cambiar la mentalidad, que incluye no asumir un papel que sólo corresponde a la autoridad, pues causa una mala imagen al sector y al destino, sobre todo cuando las noticias llegan hasta Estados Unidos, como el ataque a pedradas de un vehículo de Uber.

“La autoridad es la que tiene que verificar que se cumpla la ley. A los operadores se les exhorta a no generar conflictos, aunque no por ello vamos a bajar la guardia, ya que en lo jurídico vamos a seguir en la lucha”, añadió, tras reiterar que no van atacar a los conductores de Uber. (Infoqroo)