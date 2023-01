YUCATÁN | Chichén Itzá vuelve a la normalidad, sin embargo, la petición es la misma: la destitución del director

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Desde ayer por la tarde, se liberaron los accesos carreteros a la zona arqueológica de Chichén Itzá después de 10 días de haber estado bloqueados, por lo que hoy las actividades vuelven a la normalidad, sin embargo, las y los manifestantes insisten en que el director Marco Antonio Santos Ramírez sea destituido de su cargo por todas las irregularidades que presuntamente comete en su administración.

En una mesa de diálogo que duró más de cinco horas, artesanos, guías de turistas, comerciantes y habitantes de pueblos que están alrededor de Chichén Itzá llegaron a un acuerdo con representantes del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Cultura, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Así, desde la tarde decidieron abrir el paso carretero que había estado bloqueado por más de 10 días y entonces las actividades en Chichén Itzá vuelven aparentemente a la normalidad.

Sin embargo, a pesar de que se ha dado una tregua a la situación que igualmente afectaba a las y los manifestantes porque perdían ingresos económicos, hay una petición en la que insisten: la destitución del director de la zona arqueológica.

“Ya se liberó el tramo carretero, ya hay paso normal, pero la petición sigue siendo la misma, la remoción del director; ese es el compromiso que se hizo con Gobernación, nos deben cumplir antes del 18 de enero”, comentó Arturo Ciau, representante de manifestantes.

Al cuestionarle sobre si el compromiso por parte del Gobierno de México no llega a cumplirse qué harían, Ciau aseveró: se retomarán las carreteras nuevamente.

Sin embargo, por ahora levantaron el bloqueo con la confianza de que se hará cumplir su solicitud, ya que tienen documentos firmados en los que se comprometen a ello.

“También pedimos que la persona que llegue en su lugar no se extralimite de sus funciones; acordamos que no entrará a ordenar a los ejidos y que no tendrá injerencia fuera de la zona arqueológica, además que exigimos un buen trato, con respeto y educación”, expuso.

Para Ciau hay esperanza de que la petición sea cumplida, pero tiene claro que debe ser antes del 18 de enero porque justo ese día habrá otra mesa de diálogo para dar seguimiento a los acuerdos.

A pesar del levantamiento del bloqueo, las denuncias en contra de Santos Ramírez fueron interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) y la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas, discriminación, abuso de poder, corrupción y otras irregularidades durante su gestión.

Por ahora, el INAH informó que la zona arqueológica continuará abierta brindando su servicio habitual con normalidad, a excepción del espectáculo audio lumínico.

Además, con la liberación de las carreteras, se podrá dar continuidad a las labores del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) en Chichén Itzá. (Noticaribe)