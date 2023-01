Ricardo Mejía Berdeja ‘rompe’ con Morena y será candidato por el PT a la gubernatura de Coahuila; renuncia a la subsecretaría de Seguridad Pública

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, sí competirá por la gubernatura de Coahuila, pero no bajo las siglas de Morena sino abanderado por el Partido del Trabajo, publicó Expansión Política.

Este viernes, la dirigencia nacional del PT anunció la decisión de postular como su precandidato y posterior candidato a Mejía.

“Ricardo Mejía es un proyecto ganador, estamos seguros que vamos a instalar la Cuarta Transformación de la República en el estado de Coahuila”, aseguró el senador Gonzalo Yañez.

Mejía afirmó que la opción que representará a la candidatura está totalmente vinculada a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador porque el partido que lo postula es el PT, una fuerza política que ha acompañado por años al hoy mandatario federal.

“He escuchado la voz de mis amigas, amigos, de mis paisanos que quieren un cambio y la Cuarta Transformación en Coahuila, que quieren que no siga el bloque conservador y corrupto”, dijo.

Para contender por la gubernatura de Coahuila, la coalición “Juntos Haremos Historia” que integran Morena, Partido Verde Ecologista de México y el PT no se concretó como sí lo hizo para contender en las elecciones del Estado de México.

Morena postulará al senador Armando Guadiana; por su parte, el Verde Ecologista, a Lenin Pérez.

A pesar de ser el futuro abanderado del PT, Mejía no será expulsado de Morena, pues de acuerdo con el líder nacional de ese partido, Mario Delgado, no es simpatizante de esa fuerza política.

“Ricardo Mejía no es militante de Morena. No lo podríamos expulsar. Es simpatizante y ha participado en el gobierno del presidente de la República pero no ha militado en Morena por eso no podemos expulsarlo, ¿no?”, aclaró Mario Delgado minutos antes de que se hiciera pública la postulación de Mejía.

Con esta decisión, Ricardo Mejía iniciará su precampaña rumbo a a gubernatura a partir de este 14 de enero. Será hasta el 1 de abril cuando se determine qué candidaturas proceden.

Antes de ser anunciado como candidato a la gubernatura, Ricardo Mejía renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad Pública.

“Mi agradecimiento fraternal, humano a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador de servir a los mexicanos”, dijo el precandidato.

El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si Mejía buscaba la candidatura por algún otro partido, tendría que dejar el cargo en su gabinete ampliado.

“Como cualquier ciudadano, está en su derecho. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario”, adelantó el presidente el jueves. (Fuente: Expansión Política)