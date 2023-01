OSCAR MONTES SE MANTIENE AL FRENTE DE LA FISCALÍA: No se permitirá que intenten desestabilizar a la administración estatal, dice la secretaria de Gobierno

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras afirmar que hay interés por desestabilizar a la administración, la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, afirmó que es la Fiscalía General del Estado quien tiene la responsabilidad de investigar los videos que ha publicado el empresario Carlos Mimenza.

Reiteró que el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, ha aclarado que es falsa la información sobre su renuncia y también ha fijado su postura respecto a los videos publicados por Mimenza y se investiga por la filtración de información.

Reiteró que no tiene información de la supuesta renuncia del fiscal, “aunque todos los días se evalúa a los servidores públicos y todo depende de su trabajo”.

Cuestionada sobre la recompensa que ofrece Carlos Mimenza reconoció que se busca desestabilizar al gobierno, “pero hay que seguir trabajando todos de manera coordinada. La ciudadanía requiere de mucha responsabilidad por parte de la autoridad”.

Hizo un llamado a la población a no hacer caso de ninguna circunstancia que no sea oficial “que no hagan caso de ninguna información y no caer en ese tipo de llamados que buscar generar desestabilidad pero no lo permitirán”.

Cuestionada sobre presiones de grupos políticos a poco más de 100 días de la administración de la gobernadora, Mara Lezama, la Secretaría de Gobierno afirmó que se ha hecho un llamado a la unidad “y en el acuerdo por el Bienestar todas las expresiones que sean respetuosas son bienvenidas. Es tiempo de la reconciliación”. (Noticaribe)