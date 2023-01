A partir de febrero, aplicará Solidaridad multas a quienes no respeten cruces inteligentes

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Será a partir de febrero que agentes de Tránsito comiencen a infraccionar a automovilistas que no respeten los pasos peatonales y las áreas designadas para motocicletas y bicicletas, en los cruces inteligentes instalados en la ciudad.

Raúl Tassinari, secretario de Seguridad Pública y Tránsito, explicó que este mes concluirá la instalación de estos cruceros inteligentes, y su dependencia acompañará esta labor con la distribución de dípticos y avisos vía parlantes, para darles a conocer a conductores que deberán respetar estos señalamientos y ceder el paso al peatón en primer lugar y en segundo y tercer lugar a ciclistas y motociclistas.

El funcionario indicó que Reglamento de Tránsito señala como una obligación del ciudadano, respetar los pasos de peatón y a continuación dar un espacio a bicicletas y motocicletas, quienes muchas veces también han sido invadidas por algunos vehículos, dijo.

Mencionó que durante este mes no se aplicarán multas ni sanciones a los conductores que no respeten estos señalamientos, toda vez que el ayuntamiento estará dando a conocer esta prohibición para que no sean objeto de multas y sanciones, mismas que comenzarán a aplicar a partir de febrero, indicó el jefe policiaco. (Agencia SIM)