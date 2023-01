Alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, de gira en Madrid a unos días de ‘incidente’ con pobladores de la zona maya

CANCÚN, MX.- Luego de que se dieran a conocer unos incidentes con pobladores de comunidades mayas, la presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Solís, forma parte de la comitiva que participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR); que inicia este día en Madrid.

En un mensaje grabado en el marco de la apertura del Pabellón del Caribe Mexicano en el encuentro internacional, evento que encabezó el secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués y la gobernadora Mara Lezama Espinoza, la alcaldesa justificó su presencia en el evento.

“Estoy en Madrid, presenciando un acto de justicia para Felipe Carrillo Puerto, por primera vez un municipio de la zona maya está en la Feria Turística”, explicó.

En su mensaje, de aproximadamente un minuto, refiere que proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, que estará en Felipe Carrillo Puerto, representan una gran oportunidad turística “que tenemos los indígenas de esta zona”.

Apenas esta semana se difundieron videos con imágenes de un áspero enfrentamiento de la alcaldesa con pobladores de una comunidad maya que le reclamaron el incumplimiento de promesas de campaña.

La queja de pobladores de San Silverio en la zona maya a la presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maria del Carmen Hernández Solís, terminaron con la advertencia de la autoridad de no continuar con una serie de obras a cargo del gobierno federal.

Incluso, los amenazó con encerrar a la gente en el Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto si no se calmaban.

“Vine a platicar con ustedes, sin escoltas, a ver las obras. El delegado aceptó la obra, ustedes designaron qué calles, pero no me digas que luego de que aceptaste, que siempre no y me quieras encerrar la maquinaria”, expresó la alcaldesa en un video que se difundió con imágenes del encuentro.

Esta mañana, la alcaldesa se encuentra en la capital de España participando en acciones de promoción. (Infoqroo)