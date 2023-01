Mujer revela abuso sexual, robo y amenazas tras abordar un ‘taxi ejecutivo’ en Villahermosa

TABASCO, MX.- Una mujer que se identificó como Isis LC publicó en sus redes sociales que fue víctima del conductor de un “taxi ejecutivo”, quien la agredió sexualmente tras abordar la unidad.

Según la denunciante, los hechos ocurrieron el pasado domingo cerca de las 9 de la noche, cuando solicitó el servicio de taxi en la parada de la plaza Altabrisa en Villahermosa.

De inmediato la mujer notó que el conductor no se dirigió a la zona indicada, sino que enfilo hacia la salida de la ciudad.

“Agarró hacía Parrilla, pasando donde se ubica el retén donde para mi suerte había dos patrullas, pero no había ningún policía dentro, justo un poco antes del puente de la Majahua empezó lo peor; me dio un golpe, rompió mi blusa y mordió mis brazos y mi seno izquierdo, ya saben lo demás que iba a pasar, pero no logró lo que quería, ya que gracias a una persona pasó en su carro y le alumbró dándole señal que no tenía luz ni direccionales prendidas y se sintió descubierto”, relató la mujer.

Fue entonces que su agresor detuvo el ataque físico, pero le advirtió que si hacía un escándalo la buscaría para “tirarla al rio”, luego la echó del taxi a la altura del fraccionamiento Villa El Cielo, no sin antes despojarla de sus pertenencias.

La víctima describió al presunto abusador como un hombre moreno, de cabello rizado y cejas pobladas.

No especificó si, como lo amerita el caso, había acudido ya a las autoridades pertinentes para denunciar formalmente los hechos. (Con información de xevt.com)