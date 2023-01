UNAM despide a la asesora de tesis para evadir cancelación del título profesional de Yasmín Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rescindió el contrato de la profesora Martha Rodríguez Ortiz por “haber incurrido en causas graves de responsabilidad” tras reconocer que compartió la tesis de licenciatura de la actual ministra Yasmín Esquivel con varios alumnos más, publicó infobae.com.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios reconoció entre los motivos del despido la “falta de probidad y honradez” de la docente como directora de tesis, así como en sus actividades académicas, por lo que la cancelación del contrato individual de trabajo fue notificada a Rodríguez Ortiz este 18 de enero.

De acuerdo con la información, dicha decisión fue tomada luego de que diversos elementos del Procedimiento de Investigación Administrativa arrojaron que la profesora “cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios”.

Asimismo, la Universidad Nacional informó que el despido se llevó a cabo conforme a la normativa universitaria. También se dio a conocer que se están adoptando medidas preventivas adicionales con el fin de evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir; sin embargo, no se precisó qué medidas.

Por su parte, fue este miércoles cuando reveló que Martha Rodríguez confesó ser la responsable de mostrar el proyecto de tesis elaborado por Yamín Esquivel en 1985 a otros alumnos, entre ellos Édgar Báez Gutiérrez, con la finalidad enseñarles cómo se hacía un trabajo de investigación.

“Reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mossa al alumno Édgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más; pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia”, fue su declaración.

La asesora de tesis resaltó ante autoridades de la UNAM que si Báez presentó el proyecto un año antes, fue que Esquivel Mossa no contaba con su servicio social, por lo que se tituló en 1987, pese haber iniciado su investigación en 1985.

También, justificó el mostrar la tesis a otros alumnos, argumentando que se trató del “espíritu de colaboración y apoyo entre los miembros de nuestra comunidad”, mientras que aclaró no haber notado el plagio porque no se contaban con los mecanismos tecnológicos suficientes.

“Resulta en ocasiones difícil para mi memoria recordar el contenido de todas y cada una de ellas (las tesis), manifestando que en aquellos años no me percaté que el contenido original de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa fue replicado en la tesis del alumno Édgar Ulises Báez con motivo del material que le proporcioné”, confesó.

Entre tanto, luego de que las autoridades de la Universidad Nacional revelaron que no podían retirarle el título a la ministra por no tener facultades para hacerlo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que tampoco podía hacer nada en tanto el título no sea revocado por la universidad emisora, pues —en caso de operar— sería una violación a la autonomía universitaria.

“(…) En tanto que el título expedido, en su momento, por el rector de la UNAM a la C. Yasmín Esquivel Mossa no sea declarado inválido por autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones (DGP) carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto términos que dispone la normativa aplicable”, se informó hace un par de días.

Dicha respuesta emergió tras el oficio que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers emitió, luego de que se declaró que la tesis de Esquivel Mossa fue una “copia sustancial” de la de otro compañero presentada un año antes. (Fuente: infobae.com)