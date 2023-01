“SE MOLESTAN Y SE VAN Y DEJAN DE CONSUMIR”: Denuncia Canirac primeros conflictos con comensales en Cancún por prohibir fumar en restaurantes

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Cancún registró los primeros conflictos con sus clientes a consecuencia de la ley antitabaco, de personas fumadoras que manifestaron su inconformidad porque se les indicó que no podían fumar en los restaurantes ni en zonas cercanas a los establecimientos.

De acuerdo, al presidente de Canirac Cancún, indicó que La reforma a la Ley General para el Control del Tabaco está resultado contraproducente y han comenzado a tener afectaciones porque los comensales se van y deciden no consumir.

“Ya tuvimos dos restaurantes donde las personas estaban fumando afuera, pero cerca de la entrada y se les comentó, la contestación fue con groserías y con palabras altisonante y esto nos está llevando a tener un conflicto social, un conflicto con los comensales que tienen el hábito de fumar”, explicó.

Abundo que esta situación se está replicando en las playas, albercas y las zonas donde se permitía fumar, porque si bien las zonas exclusivas para fumar se mantienen en restaurantes, bares, hoteles y lugares de entretenimiento, la reforma establece que los establecimientos no podrán ofrecer ningún servicio en estas áreas, una modificación que pone fin a las terrazas, patios y otros sitios al aire libre donde se combinaba el consumo de cigarro con alimentos y bebidas.

“La mayoría de ellos se están quejando y no entienden por qué y no entienden las medidas por las que se está haciendo, todos los que tienen el hábito de fumar por más que se les dice que el área fumar no es para fumar, se molestan y se van y dejan de consumir”, abundó.

Finalmente, Julio Villarreal, manifestó que ante este panorama no les dejan otra salida más que agilizar los procesos para interponer los amparos para que puedan tener una respuesta de la autoridad federal y de ser necesarios recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Noticaribe)