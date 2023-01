ENÉRGICO REPUDIO A TAXISTAS EN CANCÚN POR PROPICIAR VIOLENCIA: No sólo se pone en riesgo la imagen del destino sino la vida de personas, acusa Canirac; exigen a las autoridades poner orden “de una vez por todas”

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac) exigió que se haga prevalecer el estado de derecho en Cancún y que las autoridades actúen de manera inmediata para frenar la ola de violencia que están generando los taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo contra socios operadores de Uber, porque no solo están afectando la imagen del destino por la cual se está invirtiendo millones de pesos en promoción internacional para atraer al turismo, sino que se está atentando contra la vida de los usuarios y choferes de dicha plataforma.

“Tenemos que hacer prevalece el estado de derecho; no es posible que quieran tomar ellos la justicia en sus manos, es decir que quieran aplicar algo que no tienen la razón; urgimos a las autoridades estatales y municipales para que si hay que poner algún tipo de regulación sobre este servicio de Uber lo hagan ya, por lo pronto los taxistas no deben tomar como rehenes a los turistas y a los conductores de Uber, no tienen ninguna autoridad para hacerlo”, manifestó, Julio Villarreal Zapata, presidente de Canirac Cancún.

Asimismo, pidió a la policía municipal a que tomen las medidas, de que con estas acciones están infringiendo el orden público y cerrando las vías de comunicación, por lo tanto dijo que debe haber castigo para los taxistas, así sea desde administrativamente, arrestos administrativos o multas.

“Manifestamos nuestro total repudio a las últimas acciones que se estas suscitando con el sindicato de taxistas y los conductores de Uber; estamos en contra de que estas personas (taxistas) que no tienen ninguna autoridad; nos hacen mucho daño como destino, estas noticias le están dando vuelta al mundo mientras nuestras autoridades están tratando de fomentar el turismo”, abundó.

Reiteró que la Canirac siempre estará encontrar de estas acciones que generen violencia por lo insistió que las autoridades deben poner un alto inmediatamente antes de que la situación se torne aún más violenta y tenga consecuencias fatales.

“Lo que están haciendo estas personas, es un ultraje, están amedrentando a los turistas y amedrentando a los usuarios que tienen todo la libertad de escoger con quien irse y con quien no, por tal reiteró nuestro total repudio y rechazo a las acciones cometidas por las personas que pertenecen al sindicato de taxistas”, reafirmó. (Noticaribe)