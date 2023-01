Alejandro Moreno, líder del PRI, ve repunte de Adán Augusto entre aspirantes de Morena a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se está fortaleciendo para ocupar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, publicó xevt.com.

Durante el programa “Atypical Te Ve”, con Carlos Alazraki, el líder del tricolor fue cuestionado sobre quién de los aspirantes de Morena podría ser el contrincante del tricolor en el 2024.

Destacó que el canciller Marcelo Ebrard está alejado del voto duro de Morena, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, precisó que le ha impactado mucho el tema de su responsabilidad en los problemas del Sistema Metro.

“Hoy con lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, con lo que ha ocurrido en el Metro, con los golpes que están ocurriendo ante la falta de responsabilidad y de objetivos. Ante un distanciamiento que veo desde la cancillería en tener una presencia con el voto duro de Morena, yo creo que el secretario de gobernación se fortalece, el secretario de gobernación va caminando en ese partido, es lo que vemos desde aquí”, declaró.

En cuanto a Ricardo Monreal, declaró que no lo ve como uno de los favoritos y que sólo fue incluido dentro de los presidenciables para evitar una división al interior de ese partido.

“Quiero decirte que yo creo que lo sumaron a este cuarteto porque no les quedó de otra. No les quedó de otra porque saben que una decisión de Ricardo, fuera de Morena, los divide y le resta posibilidades. Entonces eso es una muestra de debilidad de Morena, de que tuvo que mantener al senador Ricardo Monreal para no generar división. Desde mi punto de vista no es el candidato favorito de Morena”, expuso. (Fuente: xevt.com)