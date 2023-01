“NO ESTÁ EN NUESTROS PLANES”: Descarta líder taxista bloqueos carreteros en Playa del Carmen por conflicto por la entrada de Uber

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta mañana, el secretario general del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, descartó que el gremio a su cargo vaya a realizar bloqueos carreteros en Playa del Carmen, para exigir que la empresa Uber no opere en la entidad.

En entrevista con los medios, Luis Herrera Quian consideró que los ciudadanos son “los menos culpables'” de este conflicto, por lo que indicó que este sindicato no comparte “las formas”, al hacer alusión al bloqueo que llevaron a cabo ayer varios taxistas en los dos accesos a la Zona Hotelera de Cancún.

“No está en nuestros planes. Estamos seguros que esa no es la vía para resolver nuestros problemas que hoy aquejan al transporte público del estado, y en consecuencia no lo haremos. Definitivamente, creo que los menos culpables en esta situación es la sociedad. No son las formas”, resaltó.

En ese sentido, Herrera Quian consideró que si bien no tomarán medidas extremas como gremio, espera que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para evitar que conductores de Uber operen, sin estar regulados.

“Insisto, no estamos de acuerdo. No compartimos las cuestiones que los taxistas llegaron a hacer ayer [en Cancún]. No las vamos a repetir aquí en Solidaridad, pero también esperamos que las autoridades hagan los que les toca para impedir que estas unidades [de Uber] operen de manera irregular”, enfatizó.

En ese mismo tema, Herrera Quian fue cuestionado también sobre un video, circulado en redes sociales desde el domingo pasado, en el que se capta cómo varios taxistas de este sindicato acorralan y luego amenazan a un conductor particular que dejó a dos personas en el hotel Vidanta.

Al respecto, el entrevistado comentó que no ha visto el video hasta el momento, y añadió, al margen de este incidente, que “el tema del pirataje es un tema añejo, que no surgió con el amparo federal”.

“Desde luego que esto no justifica que se le cierre la circulación a nadie. […] Vamos a analizar y revisar si hay quejas de los interesados, si hay una renuncia de los órganos competentes, y si sí, tomaremos las acciones competentes”, indicó. (Agencia SIM)