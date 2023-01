SEGUIMIENTO | “La violencia se está desatando porque no hay justicia”, afirman ejidatarios de Valladolid que estuvieron en medio de trifulca

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Además de responsabilizar a las autoridades estatales y municipales de los hechos de violencia que ocurrieron estos días en la comunidad de Zaciabil, Valladolid, los ejidatarios afirmaron estar hartos del despojo de sus tierras y que estos hechos se evitarían si no ignoraran sus peticiones.

“La violencia se está desatando porque no hay justicia. Queremos que se haga justicia y que se respeten nuestras tierras, que se respete lo que la asamblea ejidal decidió y es dejar esas parcelas para áreas verdes y no venderlas”, indicó José Concepción Quintal.

Acusan a Aurelio Xiu Uch y Antonio Abán Cocom de oponerse a las decisiones que se han tomado dentro de la asamblea, ya que se ha determinado que hay parcelas que ya no se pondrán a la venta y que se aprovecharán como áreas verdes.

José Concepción recordó que ya han llevado su situación ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 y ante la Fiscalía General el Estado (FGE) para denunciar la posesión de las tierras, pero sus casos son ignorados.

“Si no van a poner orden, si no nos escuchan, va a seguir pasando esto”, añadió.

José Concepción fue uno de los ejidatarios agredidos directamente, pues él afirma que vivió violencia física por parte del grupo que encabezan Aurelio y Antonio.

“Estaban agrediendo a un compañero y me metí a defenderlo, comenzaron a apedrearme, me retuvieron a la fuerza y a golpes. Nos amedrentaron, nos golpearon para que accedamos a lo que ellos quieren y Antonio Abán me tiró un machetazo, pero me ayudó el casco que yo traía de la moto”, indicó.

Igualmente, describió que él junto con otros compañeros fueron amarrados y les rociaron gasolina.

“Nos rociaron gasolina y ahí fue cuando compañeros entraron a rescatarnos y comenzó la trifulca, pero nos rescataron a tiempo”, señaló.

Ricardo May, ejidatario de la zona, mencionó que en sí ellos defendían los derechos que les corresponden, ya que las parcelas estaban invadidas por 25 personas aproximadamente y aunque les solicitaban que las desalojaran, siempre hacían caso omiso.

“Los terrenos están bajo custodia de la Ley Agraria, por lo que son 44 parcelas bajo custodia del ejido. Estas parcelas se han destinado para área verde o para lo que la asamblea decida, pero ellos han invadido estas parcelas a la fuerza, pretenden apropiarse de otras, quieren más tierras”, mencionó.

Los campesinos expusieron que no es una situación reciente, sino que las problemáticas se arrastran desde hace un par de años, por lo que exigen a las autoridades que atiendan sus casos.

A pesar de que fue solicitada una entrevista al alcalde Alfredo Fernández Arceo para saber de qué forma será manejada la situación, hasta este momento no ha brindado información. (Noticaribe)