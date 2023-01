VIDEO | Autodefensas ‘Consejo Indígena’ enfrentarán a células del CJNG que operan en Chiapas

CHIAPAS, MX.- Hombres armados que se identificaron como Consejo Indígena anunciaron que van en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, en defensa de las comunidades, publicó infobae.

Durante su mensaje, alrededor 30 hombres con armas largas y con el rostro cubierto, aseguraron que buscan proteger a las comunidades de extorsiones y secuestros por parte del crimen organizado. Las personas estaban en un lugar al aire libre.

Aseguraron que se reunieron autoridades y representantes indígenas para dar a conocer el supuesto grupo de autodefensa. El video fue compartido durante el lunes 23 de enero a través de redes sociales y durante las imágenes se escucha que fue grabado el domingo 22 de enero.

#Mexico 🇲🇽: A group called "Consejo Indígena" announced their formation against "Cártel de Jalisco Nueva Generación" (#CJNG) in #Chiapas. pic.twitter.com/5bexM9dSQ4

— Narco News (@RealNarcoNews) January 24, 2023