CDMX | Mujer acusada de atentado contra el Metro obtiene libertad absoluta; exige disculpa pública de la Fiscalía…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Viviana, la mujer acusada de atentar contra las vías de comunicación, luego de que por accidente se le cayeran las aspas de su lavadora a las vías del Metro capitalino, fue absuelta de todo señalamiento y su caso fue cerrado, publicó animalpolitico.com.

Esta mañana, la mujer acudió a los juzgados de juicios orales para participar en una audiencia de sobreseimiento que su abogado defensor, Simplicio Martínez, solicitó. Después de 45 minutos dentro de los juzgados, Viviana salió y, en breves declaraciones a la prensa, informó que fue absuelta.

“Ya estoy libre, gracias a Dios. Ya se recolectaron (todas las pruebas) de que fue un accidente lo que me pasó y pues ahorita ya soy libre de todo lo que me estaban culpando (…) Lo único que pido es que limpien mi nombre”, dijo.

Tanto ella como su defensa señalaron que su prioridad era terminar con el calvario que ha vivido desde el 12 de enero pasado, cuando las aspas de su lavadora se le cayeron y botaron hacia las vías del Metro en la estación Centro Médico. Por ello, no han hablado sobre la posibilidad de iniciar algún proceso en contra de las autoridades que la acusaron, exhibieron y revictimización.

Sin embargo, Viviana sí exigió una disculpa pública de la Fiscalía General de Justicia.

“Ahorita lo que yo quiero es ya dejar esto porque me he sentido un poco mal (…) Lo único que sí exijo, el perdón público en la fiscalía”, dijo.

“(Que las autoridades) hagan bien su trabajo, que no digan cosas que no, que tengan más cuidado con lo que dicen y que digan las cosas tal y como fueron, no le pongan de más porque imagínese, por eso dañan a la gente como el daño que me hicieron a mí. La verdad es irreparable el daño que me hicieron”.

El abogado de Viviana explicó que se decretó la libertad absoluta porque la base que tuvo el Ministerio Público para fincarle el delito fue que, supuestamente, los policías que detuvieron a Viviana observaron cuando dolosamente ella aventó las aspas de plástico a las vías del Metro.

Este argumento no se pudo sostener, además de que no fue posible consultar las grabaciones del día de los hechos, porque el Metro informó que las cámaras en ese punto no funcionan.

“Era una prueba contundente para que el MP dijera ‘mira, lo que están diciendo los policías es cierto’, pero al no haber eso, nos crea también más duda”, explicó el litigante.

“El acto de sobreseimiento equivale a eso, a una sentencia absolutoria, lo que significa que no hay ningún compromiso ni obligación para con las autoridades”, agregó. (Fuente: animalpolitico.com)