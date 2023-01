Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, se desmarca de cualquier vínculo de García Luna

JALISCO, MX.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se desmarcó de tener cualquier vínculo o cercanía con Genaro García Luna, publicó El Financiero.

De visita en Jalisco para un diálogo con empresarios, descartó estar relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública en la gestión presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, quien es enjuiciado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos.

“Dejo claro, y dicho aquí en Jalisco, a García Luna lo vi cuando me entregó la Secretaría y no lo volví a ver nunca, antes de eso lo vi un día, ya en transición, y antes de eso lo vi un día, y de lejos; cuando había problemas en mi estado (Hidalgo), y yo siendo gobernador, la Federación y su servidor hicimos una mesa de trabajo, pero ninguna relación. Si el señor tenía empresas, y si trabajaron con el gobierno anterior, en el que yo estuve nunca detectamos que él fuera el que estaba en esas empresas o le sirvieran a él, esa era la información que tenía, y entonces a mí que no me metan en sus temas de García Luna”, dijo.

El legislador señaló que si se llega a mencionar que alguna empresa relacionada con el también exdirector de la Agencia Federal de Investigación de México fue contratada en la administración 2012 – 2018, cuando él era secretario de Gobernación, no implicará responsabilidad alguna de su parte.

“Tengo nueve ejercicios de la Función Pública que emprendieron contra mí, y entonces el que no hayan sido tan públicos, no quiere decir que no hayan pasado, o que no me han mencionado como10 veces, según el tema, pero no han prosperado y en donde lo he tenido que enfrentar legalmente, lo he hecho, y ahí están los resultados de nueve ejercicios de esta Fiscalía General de la República”.

Asimismo, Osorio Chong reiteró su desaprobación a la política de seguridad del actual gobierno federal, sobre todo por quitar a los municipios y estados el recurso económico para equipamiento y programas de seguridad pública.

Osorio Chong convoca a la alianza

El senador Osorio Chong se pronunció porque en Jalisco se conforme una alianza electoral de partidos opositores, como ocurre a nivel nacional, y evitar que Morena llegue a la gubernatura, “yo espero que también aquí en Jalisco se pueda lograr un acuerdo entre partidos, no hay que dejar de ver y seríamos omisos y viviremos en otra realidad si no entendemos que con sus programas sociales, con la manipulación que se está haciendo de ellos.

“Morena tiene una base importante con la que vamos a tener que competir electoralmente; entonces se requiere de un acuerdo, aquí en Jalisco y en otros estados, ahí está el avance que tuvieron en muchos estados de la República ellos, con esta manipulación de los programas sociales y si no vamos unidos vamos a tener dificultades para ganar”.

También hablo sobre política local, y dijo confiar en que exista un arreglo para diluir el conflicto entre el grupo Universidad de Guadalajara (UdeG) y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, opinó que de continuar, electoralmente hablando, a quien más afectará será al partido en el gobierno. (Fuente: El Financiero)