“¡SEÑORES TAXISTAS, YA BÁJENLE!”: Sector inmobiliario se dice preocupado por violencia generada contra operadores y usuarios de Uber; hoteleros ponen sobre la mesa retirar sitios de los centros de hospedaje

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “Eso es un acto de terrorismo que la autoridad debe actuar con firmeza y que se cancelen las concesiones”, indicó el empresario inmobiliario Miguel Ángel Lemus, para poner un alto a las actitudes violenta que han asumido los taxistas del Sindicato ‘Andrés Quintana Roo’, en tanto que el empresario hotelero Abelardo Vara dijo que los taxistas han hecho lo que han querido y es momento de ponerles un alto, por lo que considerarían retirar los sitios de los hoteles solo si la autoridad lo avala, aunque temen que las agresiones podrían escalar a los huéspedes y sus trabajadores.

“Reprobamos totalmente esa actitud de los taxistas y no estamos de acuerdo en la forma en que se están llevando acabo, creemos que eso no debe suceder en el destino turístico, ellos viven del turismo y ellos se están dando un balazo en el pie, eso es un acto de terrorismo que la autoridad debe actuar con firmeza y que se cancelen las concesiones actuando de esta manera, obviamente que impacta a todos ustedes, a los ciudadanos, a la inversión y a todos los ciudadanos impacta, señores taxistas ya bájenle”, manifestó Miguel Ángel Lemus.

Abundó que los taxistas “se están dando un balazo en el pie”, porque también sus ingresos dependen del turismo y es inaceptable que sigan afectando la imagen del destino y la única forma de castigar estas actitudes es procediendo con el retiro de las concesiones.

En tanto que la hotelería en general ha manifestado su rechazo a las acciones que han llevado a cabo los taxistas del Sindicato ‘Andrés Quintana Roo’, sobre todo el bloquear las vías de comunicación y generar violencia, situaciones que afecta severamente la imagen destino, expuso el expresidente de la asociación de hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara Rivera.

Sobre el tema que se ha puesto sobre la mesas de retirar los sitios de taxis de los hoteles, dijo que esto se tendría que dar solo con la instrucción de las autoridades, aunque también les preocupa porque los taxistas se han caracterizado por ser violentos y temen que pudieran desatarse una ola de violencia hacia sus hoteles, incluso con agresiones hacia los huéspedes y sus trabajadores.

“Ya no les importa la autoridad, no les importa la ley, no les importa nada más que hacer lo que quieren, cobran lo que quieren y dan el servicio que quieren, hay mucha queja contra ellos y de entrada que si la autoridad le dice a los hoteles que cancelen sus sitios es una cosa diferente pero lo veo hasta peligroso porque conociendo a los taxistas capaz que se meten a los hoteles a ofender a los huéspedes o golpearlos o a los ejecutivos de los hoteles”, manifestó. (Noticaribe)