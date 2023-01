Fernández Noroña acusa a Felipe Calderón de favorecer al ‘Chapo’ Guzmán por órdenes de EU

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “El gobierno de Felipe Calderón favorecía a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, porque ese era su nivel de dependencia y de lacayo con Estados Unidos”, acusó el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que el exmandatario mexicano debería ser procesado tras el juicio contra Genaro García Luna, publicó El Financiero.

El legislador del PT recordó las veces en las que arremetió contra García Luna, diciéndole que era un asesino en el pleno de San Lázaro y en Comisiones de la Cámara de Diputados, durante sus comparecencias de 2010, 2011 y 2012, y que el gobierno de Calderón no hizo nada tras comprobar irregularidades en el patrimonio del exsecretario de Seguridad.

Tras la detención de García Luna, en 2019, Felipe Calderón dijo en reiteradas ocasiones que desconocía de los vínculos del titular de Seguridad con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, Fernández Noroña critica cómo si él ya sabía, el presidente no, y tampoco el gobierno de Estados Unidos.

“¿Cómo no va a saber? Si no sabía era un inútil”, acusó Noroña, quién además señaló que aunque la mayoría de funcionarios allegados a García Luna ya están presos, falta procesar a Felipe Calderón; sin embargo, no depende del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de las fiscalías, quienes deben denunciar y son independientes.

¿Qué tenía que ver Felipe Calderón con los nexos de García Luna con el narco?

Según Gerardo Fernández Noroña, Felipe Calderón y García Luna trabajaron para favorecer al Cártel de Sinaloa frente a otras organizaciones para el tráfico de drogas a Estados Unidos.

“El gobierno de Estados Unidos también trabajó para que el grupo del ‘Chapo’ le abasteciera de droga”, mencionó el diputado, quien dijo que el trabajo de García Luna con el narcotráfico, del que ahora se le juzga, era del conocimiento de ambos países.

“Es una cosa terrible, porque ensangrentaron al país por traidores del pueblo, por responder a intereses de otra nación sin importarles. No solo el gobierno de Calderón, también el de Enrique Peña Nieto… Y ellos acusan a López Obrador de vínculos con el narco por saludar a la madre del ‘Chapo’… No tienen vergüenza”, dijo.

¿Cómo reaccionaba el gobierno de Calderón con los escándalos de García Luna?

Durante las comparecencias de Genaro García Luna en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña lo acusó de tener un patrimonio declarado de 42 millones de pesos y una casa que valía 20 millones.

García Luna dijo bajo juramento que esa casa la compró con un crédito hipotecario; sin embargo, Noroña entregó a la Cámara de Diputados una copia de la escritura pública que demostraba que dicha casa se pagó de contado, pero el gobierno de Calderón no hizo por investigar el caso.

Una de las razones por las que Noroña no denunció en su momento a García Luna ante la Procuraduría General de la República (PGR) fue porque su titular de aquel entonces estaba al servicio de Calderón y habría sido una pérdida de tiempo.

¿Juicio contra García Luna afectará a Calderón?

Fernández Noroña critica al expresidente de no tomar una postura en el marco del juicio contra García Luna, además reflexiona que detrás del procedimiento hay una decisión política del gobierno de Estados Unidos, ya que ahora el exsecretario de Seguridad “no es útil” para su beneficio, y Calderón tampoco.

El diputado en su momento dijo al exmandatario y a García Luna que terminarían en la cárcel algún día; sin embargo, no tuvo réplica durante el gobierno panista por las acusaciones de corrupción.

“A Calderón le podías decir usurpador, asesino, corrupto y no le importaba, pero le decías ‘borracho’ y se volvía loco”, recordó Noroña.

Aunque no sabe cuál será el resultado del juicio, Noroña espera que juzguen a Calderón también, ya que se trata de “narcos y criminales peligrosos”. (Fuente: El Financiero)