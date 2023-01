JUICIO A GARCÍA LUNA: Guillermo Galván, extitular de Sedena, es implicado en sobornos por ‘El Lobo’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El nombre de Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), salió a relucir durante un interrogatorio que realizó la defensa de Genaro García Luna a Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, un viejo líder del Cártel del Milenio, quien ligó al General con el supuesto pago de sobornos, relató Jesús García, periodista La Opinión que cubre el juicio en Nueva York del exsecretario de Seguridad, publicó sinembargo.mx.

En entrevista en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Jesús García detalló que Florian Miedel, uno de los abogados del exsecretario de seguridad pública, presionó a “El Lobo” sobre por qué motivo no mencionó a Genaro Garcia Luna antes del 2020, cuando se reunió con gente de la DEA para coopera en otros casos.

“La mayor ganancia que logró el día de hoy el abogado de García Luna fue poner un poco en duda y decir ‘cuándo empezaste a hablar de García Luna: te detuvieron, te extraditaron y empezaste a cooperar en 2013 con las autoridades estadounidenses pero entonces no hablaste de él, y entonces por qué no hablaste de él’, y él (el abogado) insistía en esa parte. Los fiscales estaban enfocados en otros criminales y en la ruta de la droga, no necesariamente en corrupción, pero sí menciona a un exsecretario de defensa Guillermo Galván Galván, de Felipe Calderón que habría recibido también un soborno pero nunca especificó de cuánto”, comentó García.

—¿Fue mencionado el Secretario de Felipe Calderón por sobornos? —se le cuestionó al periodista.

—Así es. Es la primera vez que se menciona, no hubo muchos detalles realmente cuando se mencionó —respondió Jesús García.

Al ser cuestionado por la defensa de García Luna de por qué en primera instancia sí había logrado acordarse de señalar al exsecretario de defensa de recibir sobornos y no del exsecretario de Seguridad Pública, el testigo argumentó tener miedo y que “pasaban muchas cosas al mismo tiempo”, detalló Jesús García.

Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena durante el sexenio de Felipe Calderón, fue una de las piezas clave durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por el panista, en la cual determinó que el Ejército dejara los cuarteles para atender problemas de seguridad.

El diario El País también consignó cómo durante el interrogatorio que hizo Florian Miedel a “El Lobo” lo cuestionó por qué entre 2011 y 2020, en 10 años de colaboración con las autoridades estadounidenses, jamás señaló a García Luna durante entrevistas que se extendieron por horas, pero sí incriminó a Guillermo Galván Galván.

Óscar Nava Valencia, “El Lobo”, es el cuarto cooperante en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública mexicano. El capo aseguró la mañana de este lunes que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información.

Las declaraciones de Nava Valencia conectan los dichos de Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva que ya habló la semana pasada en contra de García Luna y quien también afirmó haber pagado sobornos millonarios al exfuncionario.

“El Lobo” hizo referencia al decomiso de droga en Manzanillo en 2007, en operativos de la Marina, coordinados con autoridades estadounidenses.

La confiscación de 20 toneladas de cocaína, mencionó Óscar Nava Valencia, representó una seria pérdida para la organización de los Beltrán Leyva y el Cártel del Milenio, que debían responder a los socios colombianos que enviaron la droga, pero la ayuda de Genaro García Luna les ahorró un pago de 50 millones de dólares.

La mitad de esa droga era de Arturo Beltrán Leyva y la otra mitad de “El Lobo”, quien acudió a una reunión con García Luna en Cuernavaca.

“Me sorprendí de verlo”, afirmó. Dijo que el entonces funcionario del gabinete de Felipe Calderón, ya como Secretario de Seguridad Pública, se sentó frente a él, “a un lado de Arturo”.

“¿No lo arrestó?”, preguntó la asistente de la Fiscal, Marietou Diouf. El abogado César de Castro hizo una objeción. El Juez Brian Cogan pidió a la Fiscal fundamentar su cuestionamiento. Ella no ahondó en la pregunta.

García Luna prometió un documento a Beltrán Leyva y a Nava Valencia, donde se expondría cómo el decomiso era responsabilidad de la Marina y las autoridades de Estados Unidos.

“¿Vio el documento?”, preguntó Diouf. “Sí”, dijo el cooperante.

El documento, afirmó “El Lobo”, exponía cómo el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento del cargamento. La defensa volvió a objetar.

El problema creció porque los socios colombianos –que no fueron identificados—pensaban que los Beltrán Leyva y el Cártel de Milenio eran responsables del decomiso. El documento probó lo contrario. (Fuente: sinembargo.mx)