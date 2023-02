Después de las obras que hizo en conjunto con Agepqroo, la Secretaría de Obras Públicas no contempla realizar nuevas inversiones en la megaescultura, asegura su titular Irasu Sarabia May

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras asegurar que no se destinarán más recursos a la megaescultura para este año, la Secretaría de Obras Públicas, Irasu Sarabia May, indicó que están en el proceso de cierre de los pendientes que les dejó la administración del ex gobernador, Carlos Joaquín González, para que se pueda entregar dicha estructura al Instituto para la Cultura y las Artes (Ica).

En el caso de la secretaría de Obras Públicas reiteró que no tiene proyecciones para canalizar más recursos.

Realizamos obras en la megaescultura en convenio con la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepqroo) y ya se hicieron entrega, aclaró.

Sarabia May indicó que se está en proceso de entrega de la megaescultura al ICA para su uso

Eso es un tema que esta realizando la Secretaría de Turismo, aclaró. (Noticaribe)