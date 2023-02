Expulsar a Peña Nieto del PRI, la supuesta propuesta de Televisa a Alejandro Moreno para ganar popularidad…

CAMPECHE, MX.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó una nueva conversación que involucra al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas con altos mandos de Televisa, publicó infobae.com.

La morenista presentó dos nuevas conversaciones del líder priista en donde, en uno de ellos, le recomendaron supuestamente “darle la espalda” a la imagen que tenía Enrique Peña Nieto al interior del tricolor.

En una primera conversación, el exgobernador de Campeche pidió al directivo de Televisa, Michel Bauer, crear una campaña para ayudar al excandidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza; sin embargo, apuntó a que en 2024 él mismo podría estar en Palacio Nacional, es decir, que ganaría la Presidencia de la República.

El supuesto apoyo de Televisa sería también para Francisco Paco Cienfuegos, candidato a presidente municipal de Monterrey. Tal apoyo dependía de entrevistas en medios de comunicación.

“Ya le dije que le llame a tu equipo, le dije que le ibas a llamar tú primero para que cierre un paquete de tres pesos, le dije que el paquete era de 10, pero que porque ustedes son hermanos míos me lo dejaron en tres, nada más como amistad. Entonces sale un paquete de tres para la revista ‘TV y Novelas’ para el tema de Izzi”, explicaba Moreno Cárdenas a Bauer presuntamente.

Mientras que una segunda conversación, ahora con Javier Tejado, el trabajador de Televisa habría apuntado a que la mejor opción era que Moreno Cárdenas “corriera” al expresidente Enrique Peña Nieto del Revolucionario Institucional, pues solo así se podría fortalecer la imagen del partido, luego de la derrota presidencial del 2018, además de que el exgobernador de Campeche se fortalecería al interior del PRI.

“No hay cómo salvar a EPN. Yo lo ‘corría’ del PRI y tenía discurso duro. Es la única forma (de que) no los arrastre. Además, es lo que ahora más le sirve a él. Si no habrá presión para chingarlo (…) Si no rompen, en lugar de poner tu agenda, te van a preguntar por estos casos a diario. Y tú no era abogado de EPN”, expresó Tejado. (Fuente: infobae.com)