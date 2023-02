Esposa de García Luna asegura que Fiscalía de EU no tiene prueba alguna contra el exfuncionario mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, aseguró que el exsecretario de Seguridad y su defensa tienen cómo defenderse, y que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene nada. Ella dijo, en entrevista exclusiva a Marco Silva, periodista del equipo de Ciro Gómez Leyva, que no hay un correo, no hay dinero, no hay nada, publicó Grupo Fórmula.

“‘Nosotros tenemos cómo defendernos, ellos no tienen nada’. Respecto a si las acusaciones en contra de su esposo, incluso las acusaciones en contra de ella, estaban sustentadas, respondió: ‘No, no hay nada, no hay un correo, no hay una foto, no van a encontrar el dinero porque no existe'”.

Pereyra Gálvez ha estado presente todos los días en el juicio del exsecretario de Seguridad. No ha dado entrevistas desde hace tres años, y, en esta ocasión pidió que no hubiera archivos de audio o video porque sus hijos están preocupados por su seguridad, además de que ha querido mantenerse en la discreción y no hacer el asunto más mediático.

Dijo que el abogado de su esposo, César de Castro no le consulta nada previamente, aunque no se queja, porque ella no es abogada.

Linda Cristina Pereyra se está hospedando cerca del juzgado de Brooklyn. Cuenta que no pudo ver a su esposo durante la pandemia y también que la salud de él se ve mejor ahora que cuando fue funcionario del gobierno federal, cuando estaba sometido a mucha presión y tenía gastritis y otros problemas.

El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, enfrenta un juicio en Brooklyn por haber sido acusado de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

La defensa de Genaro García Luna ha recriminado la falta de pruebas físicas, por lo que ha intentado en reiteradas ocasiones desacreditar a los testigos por ser narcotraficantes y asesinos.

De acuerdo con el diario El Universal, autoridades mexicanas cancelaron un total de 4 millones 741 mil pesos en impuestos al negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

García Luna mantuvo en discreción su vida privada y pudo verse a su esposa en pocas ocasiones en eventos públicos. (Fuente: Grupo Fórmula)