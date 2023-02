AMLO revela que Trump no quería a Trudeau y le propuso sustituir el T-MEC por un tratado bilateral

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un acuerdo bilateral con México en lugar del T-MEC, pues no quería a Canadá, publicó sdpnoticias.com.

Durante la conferencia de prensa por el anuncio de inversión de BMW Group en la planta de San Luis Potosí, el presidente AMLO habló sobre la importancia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá.

En ese sentido, AMLO habló sobre la renegociación del tratado trilateral T-MEC, el cual reveló no fue un proceso sencillo, pues Donald Trump no quería integrar a Canadá; sin embargo, también destacó que el ex presidente estadounidense es una persona “sincera, franca” que se portó bien con México.

Reveló que al principio, el empresario y republicano no quería el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Apostaba más a cerrar la economía en Estados Unidos; hablaba mucho del déficit, que les afectaba y que tenían que cerrar su economía”.

“No quería que se continuara con un tratado trilateral; nos ofrecía un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, sin Canadá, por cuestiones políticas. No había buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau”.

No obstante, el presidente AMLO dijo que se logró dialogar al respecto, y tanto Donald Trump como Justin Trudeau acordaron mantener el tratado por conveniencia regional, con lo que se renegoció el T-MEC.

“Afortunadamente platicamos y se fue convenciendo de que era necesario mantener el tratado (…) el presidente Trump, el primer ministro Trudeau, pensando en la conveniencia y en la importancia y en el bienestar de los pueblos, aceptaron que siguiéramos juntos”.

El presidente AMLO aseguró que dar pie a la continuación del T-MEC fue un acto decisivo para la economía de México, pues ha permitido la llegada de mayor inversión extranjera.

BMW Group invertirá más de 16 mil mdp en planta de San Luis Potosí

Durante el evento, BMW Group anunció una inversión de 800 millones de euros para la ampliación de la planta de San Luis Potosí, es decir, más de 16 mil millones de pesos.

Del total, 500 millones de euros (más de 10 mil millones de pesos) serán destinados a la construcción de un nuevo centro de producción de baterías de litio o alto voltaje.

El presidente AMLO destacó que la inversión de BMW Group creará de manera inicial 500 nuevos empleos, pero se espera alcanzar los mil, con los que sumaría un total de 4 mil trabajadores en la planta de San Luis Potosí. (Fuente: sdpnoticias.com)