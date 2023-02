CHIAPAS | Edil de San Cristóbal ofrece disculpas tras ‘pendejear públicamente’ a trabajadores municipales

CHIAPAS, MX.- El Alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, quien insultó el viernes pasado a habitantes del barrio La Candelaria luego de haber tomado posh, ha gestionado en tres ocasiones al municipio chiapaneco, periodo en que los habitantes han cuestionado su “prepotencia” y “desgobierno” en rendición de cuentas, protección a humedales y seguridad, por lo que exigieron a la Comisión de Derechos Humanos estatal emitir una recomendación e incluso su remoción, publicó sinembargo.mx.

–Llegué [a la comunidad] y había ido yo a dos inauguraciones en comunidades. No voy a negar que iba yo con media estocada –reconoció el Edil del Partido Verde (PVEM) ante la prensa local.

–¿Iba usted en estado de ebriedad? —le preguntó un reportero.

–Iba yo tranquilo, pero sí había yo tomado un poco de posh…

–¿Nada más alcohol o también drogas?

–No, no. Nada más quiero decirles que sí ofrezco una disculpa al barrio de La Candelaria, pero no fue una ofensa hacia ellos, a mí me molestaron los trabajadores de Obras Públicas y los contratistas porque tenían suspendida la obra [de agua y drenaje]. Hicieron lo que quisieron y por eso no tenemos el recurso para continuar; yo por eso me molesté y perdón por haberlos ‘pendejeado’ públicamente, pero esa es la realidad. Yo me comprometo y vamos a seguir la obra.

🔴📌🇲🇽 *De "pendejos" trata el alcalde SCLC Chiapas "No sean pendejos, somos ciudadanos todos, no chinguen cabrones, puta madre, si se ponen pendejos, suspendo", así se expresa Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal de Las Casas, sas. @videgaray @julioastillero @Brozo pic.twitter.com/1pv2Vl4Qac — Chiapas en la Mira (@ChiapasenlaMira) January 28, 2023

El artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chiapas dice que el funcionario, en este caso Edil, debe “observar buena conducta en su empleo” y abstenerse de incurrir en abuso de autoridad. Pero en ningún artículo se aborda concretamente la prohibición de ejercer el servicio público bajo efectos de sustancias como alcohol o drogas.

Tras las declaraciones a la prensa, Díaz Ochoa publicó un video en las redes sociales del Ayuntamiento para reiterar su disculpa por sus comentarios. “Soy consciente de que, como autoridad, debo de respetar, promover y difundir los derechos humanos y dirigirme con respeto y cordialidad hacia la población”, afirmó.

Alcalde de San Cristóbal Mariano Díaz Ochoa se disculpa tras palabras expresadas no apropiadas y se dijo concientes que como autoridad Municipal debe promover el respeto y la inclusión social sin distingo de credo, condición social, politica o de raza. pic.twitter.com/Oj3F2oXNbP — Gabo Comunica (@Gabriel83942202) January 31, 2023

“Desgobierno” del alcalde

Ante los recientes gritos y palabras altisonantes del Alcalde Mariano Díaz, un grupo de habitantes de San Cristóbal pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emita una recomendación porque es “la gota que derramó el vaso”.

“Este hecho, que ha quedado evidenciado en video, es inaceptable en cualquier circunstancia. Pero resulta aún más repudiable si consideramos el desgobierno que impera en nuestra ciudad bajo la actual administración: inseguridad y violencia galopantes, servicios deficientes, falta absoluta de rendición de cuentas, diálogo nulo con la ciudadanía, prepotencia de los funcionarios del Ayuntamiento, devastación ambiental, entre otros problemas”, dice la misiva.

Y plantea: “Cómo es posible que un personaje como Díaz Ochoa encabece, por tercera ocasión, el Ayuntamiento municipal. Su falta de honestidad, de vocación de servicio, de aptitud política se han evidenciado en múltiples ocasiones, pero esto último es la gota que derramó el vaso”.

Mariano Díaz Ochoa, antes priista, inició en octubre de 2021 su tercer periodo como Alcalde de San Cristóbal de las Casas. En el informe de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de Chiapas, se determinó un impacto económico no aclarado por un total de 210 millones 606 mil pesos.

En el dictamen, se observaron ingresos no registrados, no depositados o parcialmente depositados a la cuenta bancaria; documentación comprobatoria y/o justificativa inexistente; recursos transferidos indebidamente a cuentas bancarias de otros fondos; contratación de personal que no cumple con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable; conceptos de obra con defectos o vicios ocultos; remuneraciones no recibidas por el personal, entre otras irregularidades.

Ecocidio del hermano

Martín López, vecino de la colonia Maya, dijo a este medio que los colonos de San Cristóbal deben organizarse para ponerle un alto al Alcalde Mariano Díaz. Además de esta actitud “vulgar” con la comunidad La Candelaria, recordó el ecocidio que su hermano cometió en el humedal “Maria Eugenia”, un Área Natural Protegida y sitio ramsar clave para la recarga natural de agua.

“El Partido Verde es un asco que de Verde no tiene nada”, afirmó el vecino de San Cristóbal, un municipio donde el servicio de agua potable es intermitente.

En noviembre de 2021, un mes después de que el Alcalde inició su tercer periodo, vecinos del Consejo General de la Zona Sur y la Defensa de los Humedales presentó dos denuncias ante la Fiscalía de Chiapas por ecocidio y por intento de homicidio contra Ricardo Díaz, hermano del Alcalde.

“En un predio entró un camión a dejar materiales de construcción y relleno en el polígono del sitio ramsar humedales de montaña ‘María Eugenia’, el cual es un Área Natural Protegida de carácter internacional que el Estado mexicano está obligado a defender. Este predio pertenece a la familia Díaz Ochoa, se intentó dialogar con Ricardo Díaz para que pararan este proceso de destrucción del humedal y manifestó que era su predio, pese a que ha sido clausurado desde el 2015 por la Profepa”, narró en rueda de prensa frente a la Fiscalía estatal un vecino del Consejo General de la Zona Sur.

Y agregó en un mensaje al Gobierno federal, estatal y municipal: “Estamos hartos de que a los defensores del agua, los humedales, los bosques, la vida y el territorio se nos eche la camioneta”.

Guillermo, otro vecino del Consejo General de la Zona Sur, aprovechó para recriminar la inseguridad en el municipio chiapaneco. Para muestra, recordó el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, asesinado en 2021 de un balazo cuando regresaba a San Cristóbal de Las Casas desde Tuxtla; o la bala perdida que mató a una menor de edad en un enfrentamiento de “Los Motonetos” en la zona norte, donde hasta la fecha continúa el registro de balaceras y delitos por parte de este grupo delictivo.

Pese a todos estos antecedentes, el político del Verde Mariano Díaz Ochoa sigue en su cargo hasta 2024. (Fuente: sinembargo.mx)