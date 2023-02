FONATUR NO SE ENTIENDE SIN CANCÚN Y CANCÚN NO SE ENTIENDE SIN FONATUR: Rechazan inminente desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que llegó a ser la gran área de desarrollos turísticos tan exitosos como lo es Cancún, hoy Cancún no se entendería sin Fonatur, consideró el empresario Francisco Córdova Lira, quien rechazó la desaparición de este organismo.

Lo anterior, luego de que el gobierno federal analiza declarar como aéreas naturales protegidas las propiedades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a fin de evitar que en un futuro sean vendidos en beneficio de privados y que al menos cinco entidades asumirán el control de los terrenos del Fonatur, así como de la operación de desarrollos turísticos, como son Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur y Guerrero.

Dijo que es inaceptable, que se quiera declarar como aéreas naturales protegidas las propiedades del Fonatur, mucho menos que los gobiernos estatales asuman el control de los mismos porque no hay garantías de que estas propiedades no sean vendidas o privatizadas.

“Es inviable y muy peligroso, Fonatur no se entiende sin Cancún, pero Cancún no se entiende sin Fonatur, la desaparición da pavor porque todo el estado tiene problemas muy serios de anarquía en sus construcción y no se respetaron las normas, todo lo que cae en manos de los gobiernos estatales y municipales tiene una tendencia a corromperse y el único control que hemos tenido es la historia y la visión ética que conserva nuestra zona hotelera es porque la hemos defendido”, expuso.

Añadió que los recursos que aporta Fonatur durante años han hecho que la zona hotelera se mantenga mejor que cualquier otra zona de Quintana Roo que se han deteriorado, aunque los que han roto las normas, dijo que han sido los anteriores gobiernos municipales y estatales, que han sido corruptos y han permitido usos de suelos y edificios fuera de la norma, con la desaparición del organismo se tendría una zona de anarquía, la zona hotelera fue lo que provoco el desarrollo de Quintana Roo.

“La planeación de Cancún fue lo mejor que había en el mundo entero, yo creo que un solo error que cometimos es que, no sabíamos que Cancún iba a ser gobernado por los Quintanarroenses, con muy pocas excepciones, la gran mayoría fue tremendamente corruptos, tanto presidentes municipales como gobernadores y le dieron en la torre a todo Quintana Roo”, afirmó. (Noticaribe)