LAS PIERDE TODAS: Alfredo Adame con un pie en la cárcel por incumplimiento de sentencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Alfredo Adame continúa dando de qué hablar y es que a tan sólo unos días de que fuera protagonista de otra pelea callejera, trascendió que ahora enfrenta problemas legales y podría ser arrestado durante 12 horas por orden de un juez, tras incumplir una sentencia que se le impuso por perder una demanda de su exesposa Diana Golden, publicó quinto-poder.mx.

En entrevista con el diario El Universal y Chismorreo, el abogado Víctor Carrillo, representante legal de la actriz Diana Golden, dijo que el actor y DJ habría incumplido legalmente al no publicar en, por lo menos, dos medios de comunicación la sentencia que se le fue impuesta por perder el juicio de daño moral contra su expareja.

El abogado señaló que el también karateka, “hablaba mal de su familia” diciendo mentiras y difamando a su expareja, por lo que existe “una sentencia que ya está firme y que ordena al señor pagar una reparación del daño de 30 mil pesos y publicar una sentencia en los mismos medios de comunicación en los que dio todos los ataques” contra Diana Golden.

Si bien Adame ya cumplió con el pago de los 30 mil pesos, nunca difundió en los medios de comunicación la sentencia impuesta por el juez; por esta falta, se le otorgó una multa de 10 mil pesos, posteriormente una de 20 mil y ahora cuenta con una orden de arresto de 12 horas, la cual estaría en pausa porque el actor apeló y busca resolver el conflicto.

“Lo único que está ganando es tiempo porque al final van a ordenar el arresto si no publica esa sentencia, ahorita es de 12 horas, después podrían irla aumentando a 24 y después va aumentar a 36”, explicó el abogado al diario citado.

Finalmente el experto en leyes explicó que Alfredo Adame debió publicar desde hace un año el documento en donde se informa la denuncia de daño moral contra Diana Golden en Imagen Televisión y otro medio de comunicación.

“Le han de haber dado el presupuesto yo creo que no ha sido nada económico y por eso no lo ha hecho, hay que insistir. Ve a una televisora y dile que publique esta sentencia y que no esté a tu presupuesto, no van a publicar nada gratis”. (Fuente: quinto-poder.mx)